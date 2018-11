Germán el Patón Mejía de Olimpia a Motagua: "Una final duele perderla, yo nunca he perdido una"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El volante de contención de Olimpia, Germán el Patón Mejía, descargó contra Motagua el viernes, tras que el equipo azul perdiera la final de la Liga Concacaf ante Herediano un día antes en el Estadio Nacional.



"Una final duele perderla, yo nunca he perdido una", dijo el jugador ante la prensa que cubre la fuente blanca, en la previa del partido del León ante Honduras de El Progreso.



Mejía no perdió chance para polemizar contra el eterno rival y cargó no solo al equipo, sino tambíén a los entrenadores de los azules y Marathón, recordando que el año pasado, el Olimpia ganó este torneo ante el también costarricense, Santos Guápiles.



"Gracias a Dios la ganamos. He jugado cuatro (finales) y todas las he ganado", dijo el jugador y luego sumó sobre Diego Vazquez, el DT de Motagua. "Le tiró Vargas que él ya estaba clasificado con ese equipo malo, lo mismo que hizo la vez pasada la Barbie a nosotros, pero cuando te jugás un torneo querés llegar a la final y ser campeón", dijo.



Luego le consultaron sobre el invicto que perdió Olimpia ante UPNFM y dijo que prefería perder el invicto, pero ser campeón.



Olimpia tiene dos años de no ser campeón de Honduras y eso lo tiene muy claro el jugador. "Tenemos en la liga dos años de no ser campeón, y llegamos a una internacional y fuimos campeones. La gente ahora está pidiendo la liga, pero en todo torneo cuesta", cerró.