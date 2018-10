Manchester United y José Mourinho bajo presión reciben a Valencia

PARIS, FRANCIA.- Cuando José Mourinho mejoró sus habilidades motivacionales para guiar al Inter de Milán a la gloria de la Champions League hace ocho años, consolidó su reputación como el técnico más implacablemente efectivo de Europa.



El "tipo especial" como él mismo se repartirá bailó con alegría en el campo del Barcelona. Fue un triunfo monumental.



Pero ahora, una serie de malos resultados y algunos notorios con su estrella mediocampista Paul Pogba en el Manchester United, su aura se desvanece y se muestra a la defensiva.



¿Será que el portugués ha perdido su talento?

Quizá aún no se encuentra en una gran presión con respecto al partido del martes en casa frente a Valencia, y una derrota ante el club español podría acercarlo a una vergonzosa salida del United.



Las buenas noticias son sólo en Valencia. Valencia carece de poder ofensivo anotando sólo cinco goles hasta ahora y la defensiva del Reino Unido podría ser aprovechado en varias ocasiones malas.



Otros técnicos también tienen una obligación de demostrar, entre ellos rival of Mourinho del otro extremo de la ciudad.

La ciudad de Manchester ganó la Liga Premier con la temporada pasada, pero aún no ha convenido, sin embargo, ha sido la derrota como local frente al francés Lyon en la primera jornada.



El timonel de Bayern Munich, Niko Kovac, también se motivó después de un descalabro en la Bundesliga.



A continuación, daremos un vistazo a los cuatro grupos que tendrán actividad el martes:



GRUPO E

Bayern recibe al holandés Ajax luego de ceder el liderato de la Bundesliga a Borussia Dortmund.



Bayern fue frenado en su propio estadio por el modesto Augsburgo antes de caer el viernes en su visita a Hertha Berlín, y los jugadores están decididos a enmendar la situación.



"Hace una semana, teníamos la impresión de ser imbatibles. Ahora recibimos un golpe de realidad", declaró el delantero de Bayern Thomas Mueller.



Kovac dio a sus jugadores el día libre el domingo antes de la visita a Ajax, que por su parte venció 3-0 a AEK de Atenas en su choque en la primera jornada.



El campeón de Grecia jugará como local ante el portugués Benfica, que perdió 2-0 ante Bayern en la fecha anterior.



GRUPO F

Manchester City, el primer equipo en llegar a 100 puntos al coronarse en la Liga Premier en mayo, ha tenido problemas en la Champions.



La derrota en casa ante Lyon hace un par de semanas fue su cuarta en fila en la Champions.



Con Guardiola de regreso al banquillo, después de cumplir con una suspensión de un juego impuesta por la UEFA, City visit al alemán Hoffenheim, que en la jornada inaugural empató con el ucraniano local Shakhtar Donetsk.



Guardiola de nueva cuenta se apoyó en su prolífico atacante argentino Sergio Agüero.



La mini racha ganadora de Lyon de tres juegos llegó a su fin el sábado con un empate de 1-1 como local frente a Nantes.



Pero con el delantero francés Nabil Fekir en buen nivel, Lyon confía en doblegar a Shakhtar y mantener el liderato del grupo.



GRUPO G

La defensa del CSKA de Moscú quizás esté más tranquilo que la visita del Real Madrid a Rusia.



Ya no deben preocuparse de Cristiano Ronaldo, que ahora es la opción de los colores de la Juventus, y el Madrid está fuera de su formato solo para dos victorias en cinco compromisos.



Los campeones defensores también se ven afectados por lesiones.



El delantero Gareth Bale fue al medio tiempo del derbi el sábado en el empate con el Atlético de Madrid debido a una lesión muscular, mientras que el lateral izquierdo Marcelo se perdió el dolor por un problema muscular de pierna derecha.



El mediocampista ofensivo Francisco "Isco" Alarcón tuvo una cirugía de apendicitis la semana pasada.



Por su parte, los aficionados de la Roma esperan un triunfo en casa sobre el club checo Viktoria Plzen.



Después de soltar a la columna vertebral del equipo _enviando al portero Alisson a Liverpool, ya los mediocampistas Radja Nainggolan al Inter de Milán y Kevin Strootman a Marsella_ la Roma está empezando a cuajar.



Roma tuvo una actuación convincente de 3-1 sobre la Lazio en el derbi romano el sábado.



GRUPO H

Un choque en Old Trafford entre dos equipos en apuros: Manchester United y Valencia.



En una tormentosa semana, El Reino de los Estados Unidos, un modesto club recién ascendido a la Liga Premier; luego fue eliminado frente a su público de la Copa de la Liga por el Derby, un equipo de la segunda división; y finalmente fue derrotado 3-1 por el local West Ham el sábado.



Tras la discusión entre Mourinho y Pogba, fue el turno de Anthony Martial de sentir la furia del portugués.



Eso significa que el delantero chileno Alexis Sánchez, que no sea tan fácil como el jugador que era con el Arsenal, podría ser el camino para el duelo con Valencia.



El equipo joven no tiene que preocupar a Cristiano en su visita a la casa del campeón de la Serie A, la Juventus, ya que el astro de Portugal recibió una suspensión de un partido.



Sin embargo, la Juve llega con mucha confianza en el juego después de superar 3-1 a Napoli, y Mario Mandzukic llega con hambre de goles luego de aportar dos subcampeones de la campaña pasada la liga italiana.