Goleadas de Liverpool y City, nuevo paso atrás del United   

LONDRES, INGLATERRRA.- Liverpool y Manchester City, dos de los aspirantes al título, saldaron sus partidos de la sexta jornada de la Premier League con sendas goleadas al Southampton y al Cardiff, mientras que el Manchester United dio un nuevo paso atrás al no pasar del empate en Old Trafford frente al Wolverhampton.



En Anfield, el líder de la competición logró su sexto triunfo consecutivo, 3-0 al Southampton (14º), con una gran primera parte en la que los hombres de Jürgen Klopp lograron los tres goles, por medio del holandés Wesley Hoedt, en contra (10), del alemán Joel Matip (21) y del egipcio Mohamed Salah (45+3).



En su visita a Gales, el Manchester City goleó al Cardiff (19º), con tantos del argentino Sergio Agüero (32), del portugués Bernardo Silva (35), del alemán Ilkay Gündogan (44) y doblete del argelino Riyad Mahrez (67, 89).



El equipo que entrena Pep Guardiola se mantiene así a dos puntos del Liverpool y podría verse superado por el Chelsea si el domingo se impone en el derbi ante el West Ham (17º).



El que se aleja cada más de la cabeza de la tabla es el Manchester United (5º), que empató en casa ante el Wolverhampton en el regreso del legendario extécnico Alex Ferguson a Old Trafford una vez recuperado de la hemorragia cerebral que sufrió en mayo.



El equipo de José Mourinho pareció querer unirse al homenaje que el público del United dio al que fue su entrenador durante casi tres décadas y se adelantó en el marcador con un tanto del brasileño Fred (18), uno de los fichajes para esta temporada.



Sin embargo, el portugués Moutinho empató para los Wolves al inicio del segundo periodo (53).



Con este resultado, el United se queda con 10 puntos, a 8 ya del Liverpool con solo seis jornadas disputadas.



El 4º en la clasificación es el Watford entrenado por el español Javi Gracia, pese a que no ganó por segunda jornada consecutiva, logrando un punto en su visita al Fulham.



También empataron el Crystal Palace (11º) y el Newcastle (18º), mientras que Leicester (8º) y Burnley (16º) derrotaron respectivamente al colista Huddersfield (3-1) y Bournemouth (6º) por un contundente 4-0.



Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:



Sábado:



Fulham - Watford 1 - 1



Liverpool - Southampton 3 - 0



Mánchester United - Wolverhampton 1 - 1



Crystal Palace - Newcastle 0 - 0



Cardiff City - Mánchester City 0 - 5



Burnley - AFC Bournemouth 4 - 0



Leicester - Huddersfield Town 3 - 1



(16h30 GMT) Brighton and Hove Alb - Tottenham

Domingo:



(12h30 GMT) West Ham - Chelsea



(15h00 GMT) Arsenal - Everton



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Liverpool 18 6 6 0 0 14 2 12



2. Mánchester City 16 6 5 1 0 19 3 16



3. Chelsea 15 5 5 0 0 14 4 10



4. Watford 13 6 4 1 1 11 6 5



5. Mánchester United 10 6 3 1 2 9 9 0



6. AFC Bournemouth 10 6 3 1 2 10 11 -1



7. Tottenham 9 5 3 0 2 10 6 4



8. Leicester 9 6 3 0 3 11 10 1



9. Arsenal 9 5 3 0 2 10 9 1



10. Wolverhampton 9 6 2 3 1 6 6 0



11. Crystal Palace 7 6 2 1 3 4 6 -2



12. Everton 6 5 1 3 1 8 9 -1



13. Brighton and Hove Alb 5 5 1 2 2 7 9 -2



14. Southampton 5 6 1 2 3 6 9 -3



15. Fulham 5 6 1 2 3 8 13 -5



16. Burnley 4 6 1 1 4 7 10 -3



17. West Ham 3 5 1 0 4 5 11 -6



18. Newcastle 2 6 0 2 4 4 8 -4



19. Cardiff City 2 6 0 2 4 3 14 -11



20. Huddersfield Town 2 6 0 2 4 3 14 -11

