Carlo Costly propone a Héctor Vargas para la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras los directivos de la Federación de Fútbol y los miembros de la Comisión de Selecciones siguen en la búsqueda del nuevo entrenador de la Bicolor, los jugadores o exjugadores de fútbol no se callan y dar sus candidatos para el puesto.



Ahora el que ha salido al paso es el delantero Carlo Costly, quien considera que el técnico Héctor Vargas es el mejor candidato para tomar la Selección de Honduras.



"Si señor, para mí sí, porque es buen técnico, ya lo ha demostrado, tiene cuatro títulos y donde va él queda campeón, lastimosamente le ha tocado equipos chicos pero así los llevó a la final", indicó.



En cuanto a las problemas que tiene el argentino al hablar un poco de más o ser muy directo con las cosas. "Ese es problema de él, yo creo que calladito se ve más bonito, pero como técnico para mí, mis respetos, es uno de los mejores de aquí de Honduras o el mejor. Creo que por ahí puede hablar mucho o poco, pero como entrenador es bueno".



Y agrega: "aquí yo no tengo voz ni voto, posiblemente no pese mi palabra, pero la Fenafuth es la que arregla esa cuestión, tiene el currículum de cada entrenador y yo doy mi opinión de cómo está la situación, ahí es cada quien responsable de la Selección".



La mejor carta de presentación que tiene Costly para Vargas. "Yo ya lo tuve y me gusta el trabajo de él, juega a ganar, ya lo demostró en Marathón, lo demostró en Olimpia, lo que pasa que Vargas por ahí no se queda callado y ese es el factor de él".



Además se atrevió a decir lo que se debe hacer con él al nombrarlo como técnico de la H. "Posiblemente y si llega a la Selección hay que cortarle un pedazo de lengua jajaja, yo creo que sería él bueno para la Selección, para mí, pero cada quien tiene su opinión, piensa diferente y si buscan un extranjero, el problema será adaptarse a Honduras y Vargas ya conoce todos los medios y los jugadores".



Ante la consulta del nombre de Alexis Mendoza: "también Alexis Mendoza, ya estuvo aquí con Rueda y posiblemente conozca el medio, pero cada etapa es diferente, cada jugador es distinto y hoy va tener que volver adaptarse nuevamente".



Pero su opinión es clara al decir: "hay buenos jugadores, pero Vargas puede moldear experiencia con juventud, no es lo mismo que hizo Pinto que solo llevó prácticamente juventud y dos o tres pelados ya maduros. Vargas conoce el medio y puede moldear una buena Selección".



"Es mi amigo, es mi entrenador, me gusta y por eso le tiro flores. Uno tiene que apoyar en las buenas y en las malas y esperamos que el que escoja la Fenafuth será lo mejor", finalizó.