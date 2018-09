Antoine Griezmann es candidato para el Balón de Oro, según Didier Deschamps

Tras una entrevista este jueves, respondiendo a una pregunta sobre el hecho de que Kylian Mbappé no incluyese a Griezmann entre sus favoritos. Foto:AFP

PARÍS, FRANCIA.- "Es evidente que Antoine Griezmann forma parte de los jugadores susceptibles de tener el Balón de Oro", opinó el seleccionador francés Didier Deschamps.





Lo anterior por la entrevista que concedió Kylian Mbappé a France Football en la que no incluyó a Griezmann entre los favoritos para ganar el Balón de Oro este año.

En sus declaraciones, el francés dijo que los candidatos para obtener el galardón son: su compañero en el PSG, el brasileño Neymar, el portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric, su compatriota Raphaël Varane y él mismo.



"No sé si Kylian piensa eso realmente pero no creo", prosiguió el técnico de los Bleus, en la conferencia de prensa del anuncio de su nómina de convocados para los partidos de la Liga de Naciones ante Alemania y Holanda.



"Es evidente que Antoine forma parte de los jugadores susceptibles de tener el Balón de Oro... Hay varios candidatos posibles que lo merecerían, pero no os revelo nada nuevo con esto, sólo uno lo tendrá", dijo el entrenador.