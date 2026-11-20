Chili’s sigue creciendo en el país. La cadena de restaurantes de inspiración estadounidense inauguró un nuevo local en Calle Los Alcaldes, en Tegucigalpa, que se convierte en su segunda ubicación en la capital y en la tercera a nivel nacional, un paso que fortalece su presencia en el mercado hondureño.

La marca opera en Honduras bajo Grupo INTUR, un grupo empresarial hondureño dedicado a la operación y desarrollo de franquicias de restaurantes internacionales. Con esta apertura, ambas organizaciones reafirman su compromiso de acercar la experiencia de Chili’s a más personas.

Un paso dentro del plan de expansión

Para Scarleth Martínez, gerente multimarcas de Grupo INTUR y representante de Chili’s Honduras, el nuevo restaurante tiene un significado que va más allá de sumar un local. “Para nosotros no solamente es una apertura, sino el plan de expansión que tenemos para la marca en Honduras”, explicó.

Actualmente, la cadena cuenta con tres restaurantes en el país: dos en Tegucigalpa y uno en San Pedro Sula. “Esto de verdad inicia, ya que la marca tiene planificado un plan de expansión dentro del país”, agregó Martínez.

La ejecutiva también destacó la confianza de la empresa en el mercado local. “Esta apertura reafirma nuestra confianza en el mercado hondureño y nuestro compromiso de seguir creciendo. En Chili’s queremos estar cada vez más cerca de nuestros invitados, ofreciéndoles los sabores que nos distinguen, un servicio de calidad y espacios donde puedan compartir y disfrutar momentos especiales”, afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Nuevas oportunidades de empleo

Además de ampliar la oferta gastronómica de la zona, el restaurante contribuye a la actividad económica local con la creación de nuevas oportunidades laborales. La incorporación de personal supera el medio centenar de colaboradores.

Esa generación de empleo forma parte de la trayectoria del grupo que opera la marca. Grupo INTUR cuenta con más de 35 años operando franquicias internacionales en el país, y su labor se complementa con las acciones de Fundación INTUR, orientadas a la educación y al desarrollo de las personas.

Una propuesta para compartir

La jornada inaugural se celebró el 19 de noviembre con el corte de listón y la bendición de un sacerdote dirigida tanto a los colaboradores como al restaurante. A lo largo de la cita, numerosos hondureños se acercaron para conocer las nuevas instalaciones, y la noche cerró con música en vivo.

Durante la inauguración, representantes de medios de comunicación, creadores de contenido, aliados estratégicos e invitados especiales conocieron las instalaciones y probaron la propuesta gastronómica de la marca. El menú incluye Baby Back Ribs, fajitas, Chicken Crispers y la hamburguesa Oldtimer, además de carnes, ensaladas, postres y su tradicional Margarita Presidente.

Bajo su filosofía “Como ningún otro lugar”, Chili’s invita al público a descubrir esta nueva ubicación y a disfrutar de una experiencia que combina sabor, servicio y un espacio para compartir.