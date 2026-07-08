Canelones rellenos de vegetales y cuajada: Receta fácil para el almuerzo

Tegucigalpa, Honduras.- Su versatilidad y sabor transporta a la mesa familiar los domingos. Los canelones son una de esas comidas reconfortantes donde cada bocado está impregnado de tradición y amor. Pero esta vez con una versión moderna, en la que se puede permitir aventurarse en un platillo diferente más allá de los ingredientes clásicos para presentar una exquisita variante: canelones rellenos de vegetales asados y cuajada.

La cremosidad de la cuajada se combina magistralmente con la intensidad de los vegetales asados, creando una sinfonía de sabores y texturas que deleitarán incluso a los paladares más exigentes. En este platillo, se fusiona la suavidad de la pasta de los canelones que envuelve el relleno con ternura, con el gratinado final que le añade un toque crujiente que hace que cada bocado sea inolvidable. Por otro lado, los vegetales asados aportan una dimensión única a este plato. La dulzura del zapallo, la cremosidad de la berenjena se combina para crear un relleno vibrante y lleno de matices.

Además, esta versión de canelones veganos ofrece una alternativa saludable y nutritiva para aquellos que buscan una opción más ligera sin sacrificar el sabor. Y es que, estos canelones rellenos de vegetales asados y cuajada son mucho más que una simple receta; es un viaje culinario que celebra la creatividad en la cocina y la pasión por los sabores auténticos. Una invitación a sumergirse en esta experiencia gastronómica que seguramente dejará una impresión duradera en los paladares y en el corazón de los comensales.

Ingredientes

- 3 rodajas de zapallo - 3 rodajas de berenjena - Cantidad necesaria de sal y pimienta - 1 cucharada de vinagre balsámico -1 pizca de orégano fresco - 1 diente de ajo finamente picado - 3 rodajas de cuajada - 3 canelones previamente hidratados en agua1 taza de salsa de tomate fresca - 1/2 taza de quesillo rallado

Preparación