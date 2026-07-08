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Canelones rellenos de vegetales y cuajada: Receta fácil para el almuerzo

Prepare canelones rellenos de vegetales y cuajada con una receta fácil, nutritiva y perfecta para un almuerzo completo en familia

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 13:57
Canelones rellenos de vegetales y cuajada: Receta fácil para el almuerzo

Receta de canelones rellenos de vegetales asados y cuajada, un menú hecho en casa para disfrutar en familia.

 Foto: IA

Tegucigalpa, Honduras.- Su versatilidad y sabor transporta a la mesa familiar los domingos. Los canelones son una de esas comidas reconfortantes donde cada bocado está impregnado de tradición y amor.

Pero esta vez con una versión moderna, en la que se puede permitir aventurarse en un platillo diferente más allá de los ingredientes clásicos para presentar una exquisita variante: canelones rellenos de vegetales asados y cuajada.

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La cremosidad de la cuajada se combina magistralmente con la intensidad de los vegetales asados, creando una sinfonía de sabores y texturas que deleitarán incluso a los paladares más exigentes.

En este platillo, se fusiona la suavidad de la pasta de los canelones que envuelve el relleno con ternura, con el gratinado final que le añade un toque crujiente que hace que cada bocado sea inolvidable.

Por otro lado, los vegetales asados aportan una dimensión única a este plato. La dulzura del zapallo, la cremosidad de la berenjena se combina para crear un relleno vibrante y lleno de matices.

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Además, esta versión de canelones veganos ofrece una alternativa saludable y nutritiva para aquellos que buscan una opción más ligera sin sacrificar el sabor.

Y es que, estos canelones rellenos de vegetales asados y cuajada son mucho más que una simple receta; es un viaje culinario que celebra la creatividad en la cocina y la pasión por los sabores auténticos. Una invitación a sumergirse en esta experiencia gastronómica que seguramente dejará una impresión duradera en los paladares y en el corazón de los comensales.

La dulzura del zapallo, la cremosidad de la berenjena se combina para crear un relleno vibrante y lleno de matices.

La dulzura del zapallo, la cremosidad de la berenjena se combina para crear un relleno vibrante y lleno de matices.

 (Foto: Buen Provecho)

Ingredientes

- 3 rodajas de zapallo

- 3 rodajas de berenjena

- Cantidad necesaria de sal y pimienta

- 1 cucharada de vinagre balsámico

-1 pizca de orégano fresco

- 1 diente de ajo finamente picado

- 3 rodajas de cuajada

- 3 canelones previamente hidratados en agua1 taza de salsa de tomate fresca

- 1/2 taza de quesillo rallado

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Preparación

1. Para el relleno: marinar el zapallo y berenjena con la sal, pimienta, balsámico, orégano y ajo. Cocinar a la plancha o al sartén.

2. Picar finamente el zapallo y la berenjena y mezclar junto con la cuajada y rellenar los canelones. Reservar.

3. Calentar la salsa fresca de tomate en una sartén y al soltar hervor agregar los canelones rellenos y cocinar por 5 minutos.

4. Colocar los canelones en el plato donde se van a servir, cubrir con el quesillo rallado y poner a gratinar en el horno a temperatura alta hasta que estén bien doraditos. Servir calientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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