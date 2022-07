Oralectril, tu fiel aliado para la hidratación

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La percepción común que se tiene de los sueros orales es que es considerada una bebida necesaria solo a la hora de estar enfermos y necesitamos recuperar nuestras energías lo más rápido posible.

Sin embargo, la hidratación del organismo es uno de los elementos más esenciales para poder funcionar en nuestra vida diaria. Si no nos hidratamos apropiadamente, las funciones esenciales como la circulación de la sangre no se realizará adecuadamente y los órganos no reciben los nutrientes suficientes.

La solución oral Oralectril es una bebida creada para más allá del propósito original de un suero oral. El perfecto producto cuando tienes calor y necesitas tomar algo frío, para renovar las energías después de la fiesta de la noche anterior y para todos aquellos amantes del ejercicio que buscan hidratarse de la mejor manera.