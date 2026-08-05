UNO entrega el sexto y último vehículo de su campaña futbolera

Tegucigalpa, Honduras. Con las llaves de una Nissan Frontier Pro-4X en mano, Juan Gabriel Sánchez Martínez cerró oficialmente una de las campañas promocionales más grandes que estaciones de servicio UNO y Tiendas Pronto han desarrollado en los últimos años. La entrega, realizada en la Estación de Servicio UNO Intibucá, en La Esperanza, marcó la final de "UNO te une a la fiesta del fútbol", una promoción que combinó consumo, fidelidad y fútbol durante varios meses. El acto contó con la presencia de representantes de la marca, invitados especiales y medios de comunicación, quienes fueron testigos del momento en que el ganador recibió oficialmente su vehículo, luego de meses de participación constante en la promoción.

Premiando la fidelidad de los consumidores

Sánchez Martínez acumuló sus oportunidades de participar en los sorteos a través de UNO Plus, la aplicación de beneficios de la marca, registrando ahí cada uno de sus consumos en la estación intibucana. Ese registro constante le permitió sumar los llamados "goles" del sistema de puntos, hasta convertirse en el ganador del sexto y último vehículo repartido durante la campaña. Visiblemente emocionado, el ganador no ocultó su sorpresa al recibir el vehículo. "Me siento agradecido con Dios por esta bendición y con Gasolineras UNO, especialmente con la Estación de Servicio UNO Intibucá, por este enorme regalo que me han brindado. Mi emoción es enorme; de todo corazón, muchas gracias", expresó Sánchez Martínez durante el acto de entrega.

Su testimonio reflejó el sentimiento de muchos otros participantes que, a lo largo de la campaña, encontraron en sus consumos diarios de combustible y en las compras dentro de Tiendas Pronto una oportunidad real de acceder a premios de alto valor.

Una campaña que superó las expectativas

Desde la marca, el balance de la promoción fue igualmente positivo. Roberto Banegas, coordinador de marca de ONU Honduras , destacó que el cierre de la campaña reafirma el compromiso de la empresa con quienes la eligen todos los días. "Nos sentimos muy orgullosos de concluir esta promoción agradeciendo la preferencia de nuestros clientes con premios que crean experiencias inolvidables. El éxito de 'UNO te une a la fiesta de fútbol' reafirma nuestro compromiso de seguir innovando y ofreciendo beneficios que agreguen valor a la experiencia de quienes nos eligen cada día a través de UNO Plus", señaló Banegas. La promoción arrancó el 12 de mayo y, durante los meses que estuvo activa, logró convocar a más de 120,000 participantes entre Honduras y El Salvador, todos a través de UNO Plus. En total, la campaña repartió seis vehículos Nissan y más de 1.000 premios instantáneos, entre los que figuraron televisores, hieleras y asadores, además de otros incentivos ligados al consumo diario en las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia de la marca. El alcance regional de la promoción, que operó de manera simultánea en dos países, se convirtió en uno de los principales indicadores del éxito de la iniciativa, consolidando a UNO Plus como una de las plataformas de fidelización más utilizadas por los consumidores en la región.

Fiesta futbolera para cerrar con broche de oro