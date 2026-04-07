“Granitos de Esperanza”: la campaña de Arroz Mr. Dieck que convierte compras en apoyo solidario a niños con cáncer

San Pedro Sula, Honduras.- Dieck & Dieck, a través de su marca Arroz Mr. Dieck, lanzó oficialmente la campaña “Granitos de Esperanza”, una iniciativa que redefine el consumo cotidiano al convertirlo en un mecanismo directo de apoyo para niños con cáncer en el país. La presentación tuvo lugar el martes 24 de marzo en el salón Trujillo del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, con la participación de representantes de la empresa, aliados estratégicos y miembros de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. El evento marcó el inicio de una propuesta que integra propósito social, creatividad y participación ciudadana.

Propósito que trasciende

La iniciativa surge de una pregunta clave planteada desde la marca. Cindy Moreno, gerente de Mercadeo de Dieck & Dieck, lo resumió así: “¿Cómo podemos hacer que un producto que consumimos diariamente pueda generar un impacto real en nuestra comunidad?”. A partir de este enfoque, la compañía construyó una campaña que trasciende el producto y conecta con el consumidor desde lo emocional, integrándolo como parte activa de la solución.

“No es solamente una bolsa de arroz, es un granito de esperanza para cada uno de los niños”, afirmó Moreno.

Es así como, cada compra adquiere un significado adicional: por cada bolsa vendida se destinará un lempira para contribuir al tratamiento y bienestar de los niños atendidos por la fundación, convirtiendo una acción cotidiana en un gesto concreto de solidaridad.

Arte que inspira

La campaña incorpora un componente artístico que fortalece su narrativa. Más de 50 niños participaron en un concurso en el que plasmaron su visión de los campos arroceros de Honduras, reflejando valores como la esperanza, la alegría y la resiliencia. La obra ganadora, elaborada por Allison Yireth Villeda, fue seleccionada como la imagen oficial del empaque conmemorativo. Su propuesta no solo destaca por su creatividad, sino por el mensaje que transmite sobre el acompañamiento y la fortaleza en momentos difíciles.

“Quise representar que nadie debería pasar momentos difíciles solo y que el amor y la unión son fundamentales”, expresó la niña.

El diseño convierte cada bolsa en un soporte de historias reales, donde el arte funciona como un puente entre la experiencia de los niños y la conciencia del consumidor.

Impactando vidas

Desde la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, la campaña es percibida como una acción relevante tanto por su aporte económico como por su valor simbólico.

Marcela Morales, representante de la organización, contextualizó la dimensión de la problemática: “Hoy en Honduras más de 1,400 niños están en tratamiento activo contra el cáncer. Cada uno representa una familia que necesita apoyo constante”. En ese sentido, destacó que la iniciativa logra ir más allá de la recaudación: “No solo están convirtiendo cada bolsa de arroz en tratamientos, también están llevando esperanza de una manera creativa y digna”.

Alianza solidaria

Para Dieck & Dieck, esta acción también refleja su compromiso como empresa. Kamal Elías Dieck, gerente comercial, destacó que esta iniciativa es el resultado de un proceso que evolucionó desde una idea hasta convertirse en un proyecto de impacto nacional. “Hoy no se trata solo de vender una bolsa más, sino de transmitir una necesidad de solidaridad”, afirmó, subrayando que la campaña estará disponible en los supermercados del país, con el objetivo de alcanzar cobertura total.

El ejecutivo también resaltó que esta colaboración con la fundación marca el inicio de futuras iniciativas con propósito social.

La bolsa conmemorativa de arroz blanco se comercializará en su presentación de 1,750 gramos lo que equivale a 3.8 libras, por un periodo de aproximadamente tres meses.

Un llamado a la acción

Es así como, “Granitos de Esperanza” plantea una invitación directa a la ciudadanía: convertir una compra habitual en un acto consciente de apoyo. La edición especial ya se encuentra disponible a nivel nacional, permitiendo que cada compra se convierta en un aporte tangible.