Tegucigalpa, Honduras-. Fundación Ficohsa inauguró la rehabilitación del Centro de Educación Prebásica «Superación Infantil», en la aldea El Tigre, Santa Cruz de Yojoa. Con esta inauguración, la última de 2026, la Fundación alcanza 154 centros de prebásica con apoyo permanente en 35 municipios de 16 departamentos de Honduras. "Superación Infantil" es el primer centro de Santa Cruz de Yojoa que se incorpora al programa Educando Nuestro Futuro. La solidez financiera de Grupo Ficohsa, construida sobre la confianza de sus clientes y aliados, permite sostener la inversión social a largo plazo y ampliar el apoyo a las comunidades donde el Grupo tiene presencia.

En la aldea El Tigre, ese compromiso se tradujo en la renovación del sistema eléctrico y la iluminación, mejoras en los servicios sanitarios y la cocineta, y la reconstrucción del muro perimetral. Como parte del programa, el centro también recibirá acompañamiento permanente, que incluye merienda escolar, recursos educativos y mantenimiento de las instalaciones.

Más espacios para aprender

En 2026, Educando Nuestro Futuro incorporó ocho centros y realizó trabajos de mantenimiento en otros 23 que ya recibían su apoyo. La expansión del año incluyó la llegada a Lempira y Colón, así como incorporaciones en comunidades de Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara y Cortés. Desde 1998, las iniciativas educativas de Fundación Ficohsa han beneficiado a más de 190 mil niños, niñas y jóvenes.

“Llegar a Santa Cruz de Yojoa nos permite acompañar a más familias desde los primeros años de la educación de sus hijos. Estamos convencidos de que podemos seguir llegando a nuevas comunidades en Honduras. Y así como hoy abrimos las puertas de este centro, nuestro compromiso es seguir presentes para que la niñez tenga mejores condiciones para aprender”, expresó Karla Simón, vicepresidenta de sostenibilidad de Grupo Ficohsa.

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Educación que llega más lejos

La participación de las familias y las comunidades es fundamental para orientar el trabajo de la Fundación a las necesidades de cada centro. A ese esfuerzo se suman los aportes de aliados nacionales e internacionales, entre ellos la Asociación CEPUDO Honduras, Food For The Poor, Breadco, Cargill, los clientes de Supermercados La Colonia, Farinter, Lacthosa, Lufussa y TransRe. Su colaboración ha permitido ampliar el alcance de los proyectos educativos de la Fundación en Honduras.