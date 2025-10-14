Cenosa lidera la industria de la construcción e impulsa el futuro con el lanzamiento de la marca de techos Acebisa

San Pedro Sula, Honduras.- Cementos del Norte S.A. (Cenosa) celebró el viernes 10 de octubre el evento Forjadores de Éxito 2025, una velada dedicada a exaltar a quienes, con su trabajo, visión y esfuerzo, construyen los cimientos del desarrollo nacional. La gala se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl y reunió a clientes, distribuidores, aliados estratégicos, colaboradores y representantes de medios de comunicación de todo el país. Cabe señalar que, este encuentro anual se ha consolidado como un espacio para reconocer el liderazgo hondureño y estrechar lazos con quienes forman parte de la gran familia Cenosa.

Nacimiento de Acebisa

​​Durante el evento, Cenosa presentó oficialmente Aceros Bijao SA (Acebisa), su nueva línea de techos con sello Bijao, diseñada para ofrecer mayor resistencia, durabilidad y confianza al mercado nacional. Esta innovación representa un paso firme hacia la diversificación del portafolio de productos de la compañía, respondiendo a una necesidad real de los hondureños: contar con techos de alta calidad que garantizan protección por muchos años. Eric Rosenthal, presidente de la Junta Directiva de Cenosa , durante su discurso expresó: "Este lanzamiento no es solo un nuevo producto, es una declaración de confianza en Honduras. Acebisa representa nuestra determinación de seguir invirtiendo en el país, de crecer junto a nuestros clientes y de aportar soluciones que transforman realidades".

Acebisa ofrece inicialmente:

• Lámina Teja

• Lámina Estructural

• Lámina Estructural Natural

• Lámina Ondulada

• Canaleta

Con presencia inicial en San Pedro Sula y planes de expansión nacional, Acebisa busca convertirse en un referente para hogares y proyectos de construcción en todo el país.

“Acebisa nace con la visión de ofrecer soluciones que responden a las necesidades del mercado actual, con la resistencia y respaldo que distingue a Cementos Bijao”, puntualizó, Rosenthal.

Innovación con propósito

La decisión de crear esta nueva línea surge tras un estudio de mercado que evidencia una gran necesidad: mejorar la calidad de las láminas de acero disponibles en Honduras. Con esto, Cenosa apuesta por elevar el estándar de durabilidad, asegurando que las familias y empresas puedan invertir en techos que realmente protejan sus construcciones. “Nos dimos cuenta de que el país necesitaba láminas de mejor calidad. Compramos materia prima superior y maquinaria de alto nivel para ofrecer un producto que marque la diferencia”, explicó Edwin Argueta, gerente general de Cenosa.

Es importante destacar que el proyecto fue concebido con una visión integral, desde la ingeniería hasta el servicio postventa, con el sello de garantía de la marca Bijao.

Compromiso con Honduras

Más que un lanzamiento, el nacimiento de Acebisa representa la continuidad de una historia de más de seis décadas, en la que Cenosa ha sido sinónimo de confianza, innovación y progreso. Hoy, la compañía reafirma su compromiso con el país, sumando a su portafolio una solución que promete transformar el mercado. “Donde encuentren Acebisa, estará la calidad Bijao”, afirmó Hugo Arnoldo Barascout, gerente comercial de Cenosa, al destacar que el lanzamiento también es una oportunidad de crecimiento para distribuidores y aliados comerciales. Si desea conocer más detalles e información sobre la nueva línea de techos Acebisa y sus beneficios en www.cenosa.hn o en las ferreterías autorizadas en todo el país.

Forjadores de éxito

El evento no solo marcó el lanzamiento de una nueva marca, sino que también reconoció a los aliados que, junto a Cenosa, forjan el futuro de la industria de la construcción en Honduras. Con aplausos, palabras de agradecimiento y un fuerte sentido de orgullo nacional, la empresa reiteró su confianza en las alianzas que la han llevado a liderar el mercado.

Sobre Cenosa