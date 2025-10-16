  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · De interés

Tigo Business ofrece blindaje digital en capas: la estrategia que tu empresa necesita frente a ciberamenazas crecientes

En un entorno digital donde las amenazas evolucionan con rapidez, Tigo Business promueve un modelo de defensa en profundidad, integrando soluciones en múltiples capas que protegen datos, aplicaciones y dispositivos frente a ciberataques

  • 16 de octubre de 2025 a las 14:00
Tigo Business ofrece blindaje digital en capas: la estrategia que tu empresa necesita frente a ciberamenazas crecientes

Tigo Business impulsa estrategias de defensa digital en profundidad para fortalecer la resiliencia empresarial.

Tegucigalpa, Honduras-. En un entorno digital cada vez más complejo, donde la superficie de ataque se expande constantemente, las organizaciones enfrentan el desafío de proteger todos los elementos que se suman a su infraestructura: datos, usuarios y aplicaciones. Este panorama de amenazas en evolución requiere una visión integral de la ciberseguridad, alejada de enfoques aislados o soluciones implementadas como silos independientes.

Ante esta realidad, Tigo Business, líder en soluciones digitales del país, recomienda adoptar una arquitectura de ciberseguridad basada en el modelo de defensa en profundidad. Este enfoque estratégico busca integrar todas las soluciones de seguridad dentro de un ecosistema coordinado, donde cada capa protege un componente específico de la superficie de ataque.

A continuación, los tres pilares clave dentro de esta arquitectura de múltiples capas:

1. Seguridad perimetral: Firewall as a Service (FWaaS)

El firewall moderno ha evolucionado hacia un modelo como servicio en la nube. Con Firewall as a Service (FWaaS), las empresas obtienen un perímetro de seguridad flexible, escalable y siempre actualizado. Esta solución permite filtrar tráfico malicioso, prevenir intrusiones y gestionar accesos desde cualquier ubicación, eliminando la necesidad de hardware costoso en sitio.

Además, el servicio es gestionado por el equipo experto de Tigo Business, lo que reduce la complejidad operativa y permite que el equipo interno de TI se enfoque en las actividades estratégicas del negocio.

Una arquitectura de ciberseguridad en capas garantiza la continuidad del negocio ante amenazas digitales crecientes.

Una arquitectura de ciberseguridad en capas garantiza la continuidad del negocio ante amenazas digitales crecientes.

2. Seguridad de aplicaciones: Web Application Firewall (WAF)

Tener presencia digital ya no es opcional. Sin embargo, publicar un sitio web implica ampliar la superficie de ataque, exponiéndolo a amenazas o accesos no autorizados.

El servicio de Web Application Firewall (WAF) de Tigo Business ofrece una capa adicional de protección para aplicaciones web, APIs y redes, mitigando ataques de denegación de servicio (DDoS), amenazas automatizadas (bots) y vulnerabilidades comunes. Gracias a una red global distribuida, el WAF garantiza alto rendimiento y baja el riesgo, asegurando la disponibilidad y confiabilidad de sus servicios digitales.

3. Seguridad de dispositivos: Mobile Device Management (MDM)

El auge del trabajo remoto ha transformado radicalmente el entorno laboral. Hoy, los colaboradores pueden trabajar desde cualquier lugar utilizando diversos dispositivos como celulares, tabletas o laptops, lo que amplía la superficie de ataque y complejiza la gestión de la seguridad.

Nuestra solución de Mobile Device Management (MDM) permite administrar de forma centralizada y sencilla la seguridad de los dispositivos móviles. A través de una plataforma basada en la nube, es posible aplicar configuraciones seguras, controlar el uso de los dispositivos asignados y distribuir aplicaciones sin importar la ubicación del usuario, eliminando la necesidad de asistencia presencial para su configuración.

Una estrategia integral para una ciberseguridad eficaz

La combinación de estas soluciones en distintas capas de protección ofrece a las organizaciones un escudo robusto, flexible y alineado con los retos actuales. Se trata de construir un ecosistema de seguridad donde cada herramienta cumple una función específica, contribuyendo a reducir riesgos, fortalecer la resiliencia operativa y garantizar la continuidad del negocio.

Tigo Business, comprende que cada organización necesita un socio tecnológico confiable para afrontar estos desafíos. Por eso, se posiciona como su aliado estratégico en la construcción de arquitecturas de ciberseguridad sólidas, escalables y adaptadas a los objetivos de su negocio, acompañados de un equipo de expertos en soluciones digitales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias