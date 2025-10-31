“Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos”: Ficohsa lanza su campaña para la Teletón 2025

Grupo Ficohsa reafirma su compromiso solidario con Honduras a través de su campaña “Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos” , en apoyo a la Teletón 2025. Durante tres décadas consecutivas, la institución ha acompañado esta noble causa, contribuyendo al bienestar de millas de hondureños con más de 98 millones de lempiras aportados a lo largo de 30 años , siendo uno de los principales aliados de la Teletón.
La campaña invita a toda la ciudadanía a realizar donaciones voluntarias, con el objetivo de continuar transformando vidas y apoyando a quienes más lo necesitan. Para mejor accesibilidad, los hondureños podrán realizar sus aportes a través de las agencias Ficohsa a nivel nacional , así como por medio de las plataformas digitales de Billetera Tengo, Interbanca y el enlace de pago directo , que facilita efectuar las donaciones de manera rápida, segura y desde cualquier lugar del país.
El monto total recaudado, producto de la solidaridad de la población, será entregado a la Teletón en nombre de los colaboradores, empresas amigas y clientes de Ficohsa, quienes año con año se suman con entusiasmo a esta gran causa.
Germán Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Grupo Ficohsa , resaltó el compromiso de la institución durante estos 30 años de apoyo a la población hondureña a través de la Teletón. “Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos” es más que un concepto para Ficohsa; es una forma de vivir nuestros valores, de inspirar a otros y de demostrar que juntos podemos alcanzar grandes metas. Esta campaña es una invitación a unirnos como país, demostrando que la verdadera fuerza de Honduras está en su gente y en su espíritu solidario.
La Teletón representa mucho más que una jornada de recaudación: es un símbolo de esperanza e inclusión. Grupo Ficohsa está convencido de que cuando trabajamos en equipo, con compromiso y empatía, es posible lograr cambios que transforman vidas y construyen un mejor futuro para todos.