“Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos”: Ficohsa lanza su campaña para la Teletón 2025

Grupo Ficohsa reafirma su compromiso solidario con Honduras a través de su campaña “Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos” , en apoyo a la Teletón 2025. Durante tres décadas consecutivas, la institución ha acompañado esta noble causa, contribuyendo al bienestar de millas de hondureños con más de 98 millones de lempiras aportados a lo largo de 30 años , siendo uno de los principales aliados de la Teletón.

La campaña invita a toda la ciudadanía a realizar donaciones voluntarias, con el objetivo de continuar transformando vidas y apoyando a quienes más lo necesitan. Para mejor accesibilidad, los hondureños podrán realizar sus aportes a través de las agencias Ficohsa a nivel nacional , así como por medio de las plataformas digitales de Billetera Tengo, Interbanca y el enlace de pago directo , que facilita efectuar las donaciones de manera rápida, segura y desde cualquier lugar del país.