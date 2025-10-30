Honduras propone sostenibilidad, inclusión y justicia del café

San Pedro Sula, Honduras.- La ciudad de San Pedro Sula lideró el diálogo internacional del café, al celebrar la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC). Este evento tuvo lugar por primera vez en Honduras, del 13 al 17 de octubre, reuniendo a 77 países con más de 200 delegaciones de productores y consumidores de café. Aquí se establecieron acuerdos de mejora de la calidad, comercialización en bloque, acercamientos para fortalecer la cadena, transparencia en mercados y financiamiento inclusivo. Todo esto gracias al Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), quien realizó la gestión para que Honduras fuese el epicentro de este importante consejo para definir el futuro de las políticas que rigen el rubro caficultor a nivel mundial. El avance más importante logrado en la asamblea es que la presidenta Xiomara Castro presentó la iniciativa de creación del Fondo Internacional para la Justicia Cafetalera. Aquí se socializó y se inició con los acuerdos para su creación, así como determinar el fondo e instrumento jurídico operativo.

Precios justos e innovación

Las delegaciones de América Latina y Asia son las más interesadas en buscar esta justicia en el sector productivo del café. Y entre las instituciones con acercamientos o cooperación técnica/financiera están el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), centros regionales como CIAT/AllianceBioversity y alianzas con agencias de cooperación técnica. "La conformación de la red global de innovación cafetalera para compartir ciencia, tecnología y variedades resistentes es una necesidad clara entre todos los países miembros. En la Asamblea se vio voluntad declarada de crear una red entre países productores para compartir ciencia, semilla y tecnología", asegura la ministra Laura Suazo, titular de la SAG.

Producción ecosostenible

El Gobierno de Honduras inició en el 2024 el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, con el objetivo de renovarlo para el año 2025 se producen 115 millones de plantas para renovar 37 mil manzanas de cultivo, estas plantas son de cinco variedades altamente productivas y tolerantes a factores de cambio climático, plagas y enfermedades. Esto ha reactivado el parque productor orientándolo a una gestión sostenible y controlada. También se discutió nombrar el café como un patrimonio de los sectores productores. “La presidenta propuso reconocer el café como “patrimonio de los pueblos productores” durante la asamblea. Esa propuesta está en fase de iniciativa y requiere procesos multilaterales”, aclara el subsecretario de Caficultura, Carlos Murillo.

Comercio justo e inclusivo