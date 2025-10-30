Honduras propone sostenibilidad, inclusión y justicia del café

San Pedro Sula, Honduras.- La ciudad de San Pedro Sula lideró el diálogo internacional del café, al celebrar la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC). Este evento tuvo lugar por primera vez en Honduras, del 13 al 17 de octubre, reuniendo a 77 países con más de 200 delegaciones de productores y consumidores de café. Aquí se establecieron acuerdos de mejora de la calidad, comercialización en bloque, acercamientos para fortalecer la cadena, transparencia en mercados y financiamiento inclusivo.
Todo esto gracias al Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), quien realizó la gestión para que Honduras fuese el epicentro de este importante consejo para definir el futuro de las políticas que rigen el rubro caficultor a nivel mundial.
El avance más importante logrado en la asamblea es que la presidenta Xiomara Castro presentó la iniciativa de creación del Fondo Internacional para la Justicia Cafetalera. Aquí se socializó y se inició con los acuerdos para su creación, así como determinar el fondo e instrumento jurídico operativo.
Precios justos e innovación
Las delegaciones de América Latina y Asia son las más interesadas en buscar esta justicia en el sector productivo del café. Y entre las instituciones con acercamientos o cooperación técnica/financiera están el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), centros regionales como CIAT/AllianceBioversity y alianzas con agencias de cooperación técnica.
“La conformación de la red global de innovación cafetalera para compartir ciencia, tecnología y variedades resistentes es una necesidad clara entre todos los países miembros. En la Asamblea se vio voluntad declarada de crear una red entre países productores para compartir ciencia, semilla y tecnología”, asegura la ministra Laura Suazo, titular de la SAG.
Producción ecosostenible
El Gobierno de Honduras inició en el 2024 el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, con el objetivo de renovarlo para el año 2025 se producen 115 millones de plantas para renovar 37 mil manzanas de cultivo, estas plantas son de cinco variedades altamente productivas y tolerantes a factores de cambio climático, plagas y enfermedades. Esto ha reactivado el parque productor orientándolo a una gestión sostenible y controlada. También se discutió nombrar el café como un patrimonio de los sectores productores.
“La presidenta propuso reconocer el café como “patrimonio de los pueblos productores” durante la asamblea. Esa propuesta está en fase de iniciativa y requiere procesos multilaterales”, aclara el subsecretario de Caficultura, Carlos Murillo.
Comercio justo e inclusivo
El sector del café representa el 30% del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional, el 5% del PIB total y el sustento de más de un millón de hondureños. Por esta razón para Honduras es un sector productivo importante, y la razón de promover públicamente medidas de trazabilidad y comercio justo en la Organización Internacional del Comercio (OIC). “Ya existen pilotos hondureños de infraestructura compartida para café trazable, con un modelo abierto para cumplir requisitos europeos, que combinan actores públicos, centros de investigación y ONG, esto sirve como base práctica para elevar exigencias de comercio justo y trazabilidad”, explica la ministra Suazo.
El impacto del bono cafetalero entre las mujeres y pequeños productos caficultores es un eslabón de cómo se está integrando la inclusión en el rubro. “El bono cafetalero ha contribuido a la inclusión de mujeres y pequeños productores en el sector cafetalero hondureño. A la fecha, el 30% de los beneficiarios son mujeres, lo que representa un incremento respecto al 25% del año anterior y se cerrará cercana al 35%”, de acuerdo con Murillo.
Además se realizó la Expocafé Mujeres, en el período de sesiones del CIC, respaldando a Honduras como un país que fortalece el empoderamiento femenino en la caficultura.