“Afiliarte al RAP es beneficio para todos”: una iniciativa que promueve crecimiento y bienestar laboral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras-. El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) presentó oficialmente su campaña "Afiliarte al RAP es un beneficio para todos", una iniciativa orientada a fortalecer la relación con las empresas privadas hondureñas e impulsar la afiliación de nuevas empresas, promoviendo así el desarrollo integral de las organizaciones y el bienestar de sus colaboradores. La campaña parte de una verdad simple pero poderosa: cuando las personas prosperan, las empresas también lo hacen, y afiliarse al RAP es una de las decisiones más inteligentes para lograrlo. "En esta campaña —"Afiliarte al RAP es beneficio para todos" - nos proponemos algo grande: generar conciencia, mover voluntades y acelerar decisiones. Queremos que más empresas den el paso, que más trabajadores tengan acceso a vivienda, que más familias duerman tranquilas y que más personas proyecten un retiro con dignidad. Nuestro compromiso es seguir administrando con prudencia, innovando con criterio y rindiendo cuentas con transparencia.", explicó Enrique Burgos, Gerente General del RAP.

También añadió: “Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado confiable del sector privado y del trabajador hondureño. Queremos que cada empresa vea en el RAP una herramienta estratégica para crecer con estabilidad, y que cada colaborador sienta que su esfuerzo diario se traduce en bienestar real para su familia. Afiliarse al RAP no es un trámite administrativo, es una inversión en confianza, en productividad y en futuro. Hoy más que nunca, reafirmamos que cuando el país apuesta por su gente, todos ganamos”.

Afiliarse al RAP es una decisión estratégica

Más allá del cumplimiento legal, representa una oportunidad para fortalecer la empresa y brindar bienestar a los colaboradores. Esta campaña conecta con líderes que buscan construir organizaciones sólidas, humanas y preparadas para el futuro.

En Honduras, toda empresa privada debe estar afiliada al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), garantizando a sus colaboradores el derecho a recibir los beneficios establecidos en la Ley del RAP (Decreto Legislativo N.º 107-2013), que contempla los aportes obligatorios al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera. Por su parte, Allison Larios Gerente del FOVIP expresó: “Esta campaña refleja nuestra convicción de que cuando las personas prosperan, las empresas también lo hacen. Afiliarse al RAP no es solo cumplir con la ley, es una inversión estratégica en el crecimiento, la estabilidad y la productividad. A través de nuestros fondos de vivienda y reserva laboral, transformamos el esfuerzo conjunto entre empleador y colaborador en bienestar real, seguridad financiera y desarrollo sostenible. En el RAP creemos que el bienestar de las personas es la base del éxito empresarial; por eso, afiliarse es construir una empresa más sólida, humana y preparada para el futuro”.

También, los colaboradores tienen derecho a recibir el beneficio del Fondo de Reserva Laboral, el cual se rige por la Ley del Fondo de Reserva Laboral de Capitalización Individual (Decreto Legislativo N.º 47-2024), reactivada mediante su publicación en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de mayo de 2024.

Estos fondos ofrecen ventajas concretas:

• Fondo de Vivienda: facilita el acceso a financiamiento para que los colaboradores construyan su patrimonio. • Fondo de Reserva Laboral: permite a la empresa gestionar sus compromisos laborales con respaldo financiero.

Beneficios para las empresas

• Mayor productividad: colaboradores más tranquilos y motivados, empresa productiva .• Gestión eficiente del pasivo laboral: el Fondo de Reserva Laboral ayuda a cumplir compromisos laborales, sin complicaciones. • Incentivos fiscales: los aportes representan un alivio tributario. • Alineación con buenas prácticas empresariales: cada vez más valoradas por clientes, socios e inversionistas. • Apoyo al crecimiento de los colaboradores.

Beneficios para los colaboradores

• Ahorro rentable destinado a educación, salud o vivienda. • Ahorro Doble: aportes compartidos entre colaborador y empleador. • Préstamos a tasas preferenciales para vivienda o fines personales. • Fondo de Reserva Laboral a nombre del colaborador. • Incentivos fiscales por el esfuerzo de ahorro.

Estar afiliado y activo en el RAP es una muestra de liderazgo empresarial, visión a futuro y compromiso con el bienestar de tu equipo. Hoy, las empresas que marcan la diferencia no son las que hacen lo mínimo, sino las que entienden que crecer con sus colaboradores es el verdadero camino al éxito.

“Con esta campaña queremos inspirar y comunicar un mensaje claro: el RAP está para acompañar y dar seguridad a los colaboradores durante toda su vida laboral. Nuestro compromiso es brindar respaldo en cada etapa, fortaleciendo la relación entre las empresas y su gente. Porque cuando los trabajadores se sienten protegidos, las empresas crecen con mayor confianza y estabilidad”, concluyó Yanina Mejia Gerente Comercial del RAP.

Acerca del RAP