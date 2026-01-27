XC no le deja las redes sociales a Tito pero si “amarre” de paracas

AVIÓN. Adivinen, Xiomara nunca vendió el avión presidencial porque la Ramona lo iba a usar cuando fuera “presidenta”.

LISTA. Iroshka, Yury Sabas, el Godo, Sergio, Herlen Bonilla, Marco Rodríguez, Milton García y Marco Tinoco integran la lista de diputados faltistas a quienes no se les pagará el día por no presentarse a trabajar, tal y como lo prometió el Tommy.

CONTRATO. Por eso dicen que aquí, el que no corre, vuela, allí anda una diputada desjuiciada viendo cómo le renuevan el contrato que tenía con el Redondo para el suministro de la comida y los bocadillos de los diputados.

LEÑA. Adivinen, Xiomara le deja de “regalo” al pueblo el nombramiento de “leña verde”, el tal Quique Reina, como director del Fosede, y de su ahijada Sarahí Cerna como directora del BCH. Ja...je...ji...jo...ju...

IHTT. Otra, la bulla es que Rafa Barahona se ha despedido del IHTT con una piñata de permisos de operación, y que los salvados hicieron hasta cola para reclamarlos. Congratulations...

CIERRE. Otra, ha habido piñata de prestaciones y bonos al cierre de la refundición, y solo en una institución descentralizada una funcionaria se está llevando 10 millones.

SINDICATOS. Ajá, y como si eso fuera poco, entre diciembre y ayer crearon más de 20 sindicatos en varias instituciones, incluida la Sefin. ¡Bárbaros!

CAPRICHO. Penoso, dice la rectora, que Xiomara nunca le haya querido recibir las credenciales al embajador de la Unión Europea por “puro capricho”. La bulla es que el “papi” se las recibirá hoy, junto al de Israel. Bendito sea Dios que se va Xiomara y su familión.

ISAÍAS. Se menciona a Isaías Barahona, exjefe de las Fuerzas Armadas, como el ministro de Seguridad del nuevo gobierno.

CUENTA. Hombre, ni con la cuenta de X oficial quiso hacer transición Xiomara con el nuevo gobierno. Estos retrocedieron a la pobre Honduras en todo, incluso a ese sectarismo enfermizo de los tiempos de Carías y Zúñiga Huete. Pobre, pueblo, pobre...

ORDENÓ. Nunca hubo la tal transición que ordenó Xiomara. No hubo en ninguna Secretaría ni en la Alcaldía capitalina. Y, cómo, si XC no solo no ha reconocido al “papi” como ganador, sino que, en una completa descortesía, lo llamó “de facto”.

CLAVO. Le reventó clavo a un hasta hoy ministro refundidor, luego que su wife le descubrió audios de su “segundo frente” y, lo que es “pior”, se trata de su mejor amiga. Ajá, y ahora que ya no es alta trameya, es pa’la calle que va.