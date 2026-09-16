Unas güirras se pusieron de "seguridad" para que las palillonas no bailaran con “papi”

205. “La independencia no es solamente una fecha, es una responsabilidad”, dijo el “papi” en su mensaje por el 205 aniversario de la emancipación de la Patria.

CUATRO. Pero, la Moncha y los cuatro pelones que le llegaron a su marcha, preguntan que cuál independencia. Explicaron que para ellos la independencia es mentarles la madre a los gringos y ser lisonjero, acólito, zalamero, arrastrado y lame botas de Chávez, de Maduro, de chinos, de cubanos.

BAILAR. Comentan por allí que unas güirras de protocolo de Palacio se lucieron en el Chelato Uclés, frente al estrado presidencial, para no dejar que ninguna palillona sacara a bailar “punta” al “papi”, al tigre del sur y a Juan Diego. ¿Quién les dio la orden?

LISTO. La bulla es que Juan Diego ya estaba listo -no sin antes pedirle permiso a su Pao- a mover el esqueleto, pero las susodichas se mantuvieron ojo al Cristo. Hasta unos pasos había ensayado el edil.

BIKINI. Los que no estuvieron ojo al Cristo en el BCIE, como las cipotas del estadio, fueron los de la GHP y dejaron que la doctora en bikini se les colara. ¿Y los supuestos “anillos de seguridad” presidencial? Bien se mete un tirador y parte sin novedad.

UPL. En la UPL se ha reconfirmado la misa de hoy para darle viento al informe sobre el manejo irregular de los fondos de campaña en el PL.

SESIÓN. El pasado viernes, Ivonne convocó a sesión del pleno para aprobar el dichoso informe y, qué creen, el comisionado de Libre hizo las de Marlon Ochoa y Mario Morazán y se “enfermó”.

PLENO. Bueno, pero como el Tommy y compañía reformaron la Ley, para que los desmadres de Nerón y de MM no se repitan, si el delegado refundidor se vuelve a “enfermar” hoy, el pleno lo conformarán dos comisionados y, te fuiste, Marcelino.

SAR. Según la Ley de la UPL, un candidato debe ser multado por el doble de lo que no rindió cuentas y, si Nasralla no presentó facturas del SAR de 73 millones, significa que la “multita” será de 146 milloncitos. Bueno, pero “Mel” y la Moncha se los dan y, santo remedio.

LLUVIA. ¡Eureka! ¡Por fin llovió en la capital! El mejor regalo celestial por el Día de la Independencia. No fue la gran tormenta, pero, algo es algo. ¡Alabado sea el Señor!

SANTOS. Ojalá y solo sea el preludio de una temporada lluviosa en la segunda quincena de septiembre. Juan Diego está cruzando los dedos, y bajando todos los santos del cielo, para que la crisis hídrica no se convierta en una crisis sanitaria.