Recetan otro premio diplomático para un cuadro de Libre

PGR. Avisa Dago Aspra que la PGR va con todo a pedir el mamo para JOH, en la audiencia que se realizará de hoy en ocho, en un tribunal ordinario. Le llevan hambre al ex.

CNBS. Aclara Gustavo Solórzano, el power de la CNBS, que no son 15 los que van allí nomás, a Papúa Nueva Guinea, sino “solo diez”. ¡Ahhh! Y que el viaje lo paga quien invita, la AFI (Alianza para la Inclusión Financiera). Que conste en acta.

CÓNSUL. Además del embajador, Mireya acaba de ascender al cargo de cónsul en Canadá a Samuel García Anchecta, reconocido miembro de Libre e hijo del diputado del PL y presidente de los Potros, Samuel García. Congratulations...

SKY. Una buena noticia, en medio de tanto desmadre, es que la Alcaldía de Choloma y hondureños amantes de las mascotas rescataron al perrito Sky de las manos del salvaje que lo arrastró con su carro, y ya se encuentra en un refugio para animalitos, en Tela, Atlántida.

LÍNEAS. Circula en esas redes un documento con “líneas estratégicas oficiales de comunicación” de Casa Presidencial, dirigidas a las secretarías de Estado e instituciones descentralizadas, y su aplicación es obligatoria.

HACE. Las “líneas estratégicas” constituyen extractos del discurso pronunciado por el “papi” el pasado viernes, en Palacio, cuando dio a conocer su informe sobre el “gobierno que hace”.

ORDENA. En síntesis, en el documento se ordena a los ministros, gerentes y directores que ni se les ocurra mirar hacia atrás -o hablar del gobierno de Libre- y solo vean hacia adelante. Jueeeeee...

TITO. “Me siento orgulloso, porque no vemos para atrás, sino para adelante”, dice una de las líneas de comunicación, citando el discurso de Tito.

GUSTA. “Hemos venido a resolver; para eso estamos aquí, porque nos gusta trabajar. No venimos a estar hablando de los problemas de atrás; venimos a resolverlos”, dice otro extracto.

CLAVEL. Bueno, pues, ya están sabidos los funcionarios de cuál es la línea. En otras palabras, no tocar a los reverendísimos, excelentísimos e ilustrísimos refundidores ni con el pétalo de un clavel. Vea, y no pidan que los canonicen. Todo esto gracias a Nasralla-

CIERRE. Hombre, preocupante esa denuncia sobre el cierre de varios restaurantes, porque ya no aguantan el recibo de la luz y otras hierbas.

ENEE. Preguntan que, si en los circuitos de la ENEE está claro quiénes son los grandotes -maquiladores, centros comerciales y otros- que roban energía, ¿por qué no se la cortan?