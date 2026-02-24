Rebeca no cree en requisitos, pero sí en la familia: sobrina política estrena silla sin concurso

SOBRINA. Que el Tommy y compañía mejor vuelen a aprobar la nueva ley del Consejo de la Judicatura, porque Ana Cardona confirma que Rebeca continúa haciendo diabluras y ya nombró, sin requisitos, hasta a su sobrina política.

911. La bulla es que Miroslava tenía hasta mareros “trabajando” en el 911, y por eso ayer le cayeron, y viene una depuración del personal.

AMHON. Entre más escarban, más pus, ahora es el presidente de la Amhon, refundidor y brother del diputado Sergio Castellanos, que también se repartió una de las cinco mil asistencias técnicas en Educación.

LICENCIA. Claro está, una asistencia técnica con un sueldazo y, al igual que el “Esponda que responda”, también pidió licencia con goce de salario a partir de enero. Estos clientes sí que salieron corregidos y aumentados.

TREN. Ajá, y ahora resulta que hasta el ex secre privado presidencial también se repartió con la cuchara grande, nada menos que 1,100 millones para el “tren interoceánico”.

MAQUETA. ¿1,100 millones en qué? pregunta la “people”, si del tal tren no dejó ni siquiera una maqueta. Lo único que se sabe es de un viaje que hizo a Japón, con todo pagado.

SESAL. La buena noticia para el pobre erario, dentro de lo que cabe, es que a la prima de la Sesal le cancelaron la plaza de 105 mil mensuales que se había autorrecetado en el Hospital de San Lorenzo.

MISMO. Preguntan unos chuscos que cuándo harán lo mismo con la plaza del farsante de Quique Reina en Fosede y con la ahijada de Xiomara en el BCH.

RUSA. Saludes les manda una periodista rusa que desde 2007, en el primer gobierno de Mel Zelaya, anda del tingo al tango por todo el mundo con pasaporte hondureño. Y, el que no crea, que le pregunte al embajador de la UE, a quien el olanchano y Xiomara le tienen un “cariño” muy especial.

AMOR. A Rusia, con amor, porque no solo periodistas, sino, barcos rusos que andan cometiendo fechorías por el mundo con la bandera catracha.

GUILLÉN. Hombre, quiénes serán los dueños de la empresa que dejó a medio palo las casas de los damnificados de la Guillén que, como premio a su “gran trabajo”, el exalcalde Aldana les dio dos proyectos más y, de chascada, consiguieron otros en la SIT y en el FHIS.

TÚNELES. Juan Diego ya comenzó a recuperar los túneles peatonales, que el “papi” dejó construidos, y que Aldana mantuvo en completo abandono durante sus cuatro años. Ya los limpiaron, les pusieron luz, cámaras y chepos municipales.