Quince días para pagar la luz... el detalle es sobrevivir los otros 14

LUZ. Hombre, no es que el plazo de 15 días para pagar la luz sea el fin del mundo, pero, la cosa es que la novia no está para tafetanes por eso del combustible y la canasta básica.

PUYAR. Imponer esa medida en estos momentos es casi como puyar al macho con vara corta y, el autor intelectual y material de esa decisión, no le está haciendo ningún favor al “papi” en sus primeros cien días.

PELÓN. A propósito del recibo de la luz y la ENEE, será cierto que Virgilio Padilla -el pelón aquel- sigue en la CREE. Será posible, “chiche de hombre”.

CCEPL. El nasrallista Allan Ramos manda comunicado, en su calidad de secretario de Finanzas del CCEPL, en el que desmiente al Pollo Contreras sobre el cheque de los 17 millones que llegó a depositar Salvita y que no se lo quisieron recibir, y jura que todo ha sido transparente. ¿Y el informe oficial de ingresos y egresos de la campaña? ¿Y las cuentas de banco? ¿Monto del préstamo? ¿Cuentas por pagar? En fin...

CAJA. Adivinen quién es el nuevo diputado “caja fuerte” del hemiciclo. ¿Se acuerdan de Valentín y sus trajes y corbatas exóticas?

SCOTLAND. Ojalá y, una vez que los tales audios sean peritados y se conozca la verdad, el MP mande al mamo a los graciosos que los fabricaron. ¡Ahhh! y que también los envíen a la Scotland Yard. Hablen con Iván, no El Terrible, sino, Romero.

ENTERRAR. Ya vieron, Julissa ha revelado que Xiomara y Héctor le pidieron “enterrar” el caso de las 46 féminas asesinadas en Támara, y que mejor no siguiera revolviendo el avispero con su investigación. Qué les parece.

COIMAS. Julissa también denuncia que la SS, en tiempos de Tavo Sánchez, le compró uniformes a China a precios “súper elevados” y eran de tan mala calidad que a los pobres chepos se les deshilacharon. ¡Ahhh! y que en la compra de las tales Black Mamba “hubo coimas”.

PAPÁS. Había videos, fotos, hora y lugar del asalto a una docena de vehículos en la colonia Payaquí de la capital, pero, qué creen, la Policía entregó a los criminales a sus papás, por ser menores de edad, denuncia el cumpleañero Dennis Castro.

BUKELE. Hasta la fiscal del MP dijo que no podía hacer nada, pese al arsenal de pruebas, lamenta DC. Préstenle esos cipotes a Bukele a ver qué les hace.

DIENTE. Dura advertencia de Trump a la Sheinbaum, santísima protectora de los carteles que, o combate ella a los narcos mexicanos -pero con todo, no del diente al labio- o, lo hará él. ¡Vaya, jodido!