Que ahí le llega en carne y hueso a la audiencia le dice Aspra a JOH

PATOS. Por eso bien dicen que aquí los patos les disparan a las escopetas o que el corcho se hunde y el plomo flota. Allí salió Johel Zelaya brincando en una pata de la felicidad por la audiencia en la CIDH y asegurando que lo quitaron porque le “estorbaba” a los corruptos. ¡Habráse visto!

PLEITO. Hombre, está perro ese pleito entre Dago Aspra y JOH, y los misiles van de aquí para allá y de allá para acá, como decía Piporro.

LECCIÓN. “A vos te voy a dar una lección”, dice Dago que le dijo el ex en la audiencia a uno de sus procuradores, y JOH ha respondido acusándolo -junto a la Gaby del CNA- de estar politizados.

MISMO. Bueno, algunos de los que no se comen la tortilla así nomás creen que el CNA y Dago le están dando de beber a JOH de su mismo chocolate. Será.

CUNA. Ajá, pero los malpensados, que nunca faltan, creen que en las filas azulejas hay una mano peluda meciendo la cuna, en respuesta al show político que montó JOH a su regreso, el cual -dicen las lenguas largas- socava el liderazgo y la imagen de sus correligionarios que gobiernan. Será. “I can’t believe it”.

VALOR. Bueno, y solo para que vean cómo se ha puesto el maíz a peso, avisa Dago que, ante las presuntas amenazas, él, en carne y hueso, llegará a la audiencia del próximo miércoles, a ver si tiene el valor de amenazarlo a él. Será.

GOLPE. Mañana asume Abelardo en Colombia, pero, ¿qué creen? Allí sigue Petro, a horas de la toma de posesión, con el dele que dele que quien ganó fue su delfín y amenaza al nuevo gobierno con un golpe de Estado. ¿Igualito a quiénes?

CEPEDA. Para más, Iván Cepeda, el candidato de Petro, aceptó paladinamente su derrota y dijo que hará una oposición constructiva en beneficio de Colombia.

PAZ. ¿No serán presiones -o chantaje- de Petro para que Abelardo lo llame a platicar, a cambio de dejarlo en paz y no hacerle la vida de a cuadritos, y negociar impunidad y, de chascada, unas cuantas embajadas y su alita en el gobierno? ¿Igualito a quién?

PAPI. A propósito, el “papi” va soplando para Colombia, a la toma de posesión de Abelardo, con quien espera mantener lazos sólidos de amistad y cooperación, como ha sido siempre, a excepción de este cuatrienio del exguerrillero.

ASJ. Avisa la ASJ que la situación de los quirófanos en los hospitales públicos más bien ha empeorado. Según los datos de la ONG, en marzo de 2025 había 41 quirófanos fuera de combate y, a la misma fecha de este año, hay 46 sin operar.