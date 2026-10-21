Por fin les cayeron a los refundidores de la tal comisión que se inventó el Redondo...

REDONDO. Pues, hombre, Hilario, hasta que al fin se hizo la luz y le cayeron a los refundidores de la tal comisión permanente que se inventó el Redondo, para hacer micos y pericos con la Constitución, la Ley Electoral y las elecciones de 2025.

CUNA. Lo bueno es que los titiriteros que mecían la cuna en Libre quedaron con buen billete y, seguro, contratarán al abogado del diablo y su séquito de demonios para que defiendan a sus achichincles del Congreso.

CRUZ. Con solo ese “decreto” que “aprobaron” en enero nueve diputados de Libre, mediante el cual le pusieron cruz y calavera a la declaratoria oficial del CNE y decretaron el voto por voto, tienen para que los manden al Pozo o a Támara.

TACO. Ojalá y no sea puro show y otra burla al pueblo, como cuando el juicio de los chequesol, que la tal Isis Cuéllar se dio el taco de llegar solo una vez a la Corte y, de allí para allá, no volvió a asomar el cacho.

CÁRCEL. Que no vayan solo a pasear a la Corte y, luego de un mediático juicio oral y público, queden más libres que el viento. Esos señores y señoras deben pagar con cárcel todo el daño que hicieron.

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27. Con ese decreto espurio le dieron golpe al nuevo gobierno y, averigüen, por muchísimo menos que eso Bolsonaro padre está condenado a 27 años de cárcel en Brasil.

CNDS. El Tommy va súper en serio con lo del Cecot catracho y, como la cosa es friendo y comiendo, ya ayer tuvo misa con el CNDS para finiquitar el proyecto.

EDAD. Para no hacerse bolas con debates sobre la reducción de la edad punible o la condena de menores como adultos, los abogados Kennet Madrid y Fernando González proponen la figura de la “emancipación” como la mejor medida.

MARCO. El diputado Marco Paz revela que ya hay consecuencias por la declaratoria de guerra a los criminales y que han recibido amenazas a muerte.

GOLPE. Ya vieron, nada menos que 100 millones despilfarró Libre en su desgobierno, en la edición del pasquín aquel sobre el mentado “golpe de estado”.

EQUIPO. ¡Ahhh! y en la Secretaría de Educación desapareció un equipo de grabación y radio que costó 24 millones. Que le pregunten al del arete.

ENEE. Avisa la ASJ que la ENEE apenas ha ejecutado una de 42 medidas para ordenar la casa y salir de la quiebra.

QUINTÍN. El valiente Quintin lanzará hoy la casa por la ventana, en sus dominios cholutecanos, con la celebración de sus ticinco y sus elotes locos.