Por fin les cayeron a los refundidores de la tal comisión que se inventó el Redondo...

REDONDO. Pues, hombre, Hilario, hasta que al fin se hizo la luz y le cayeron a los refundidores de la tal comisión permanente que se inventó el Redondo, para hacer micos y pericos con la Constitución, la Ley Electoral y las elecciones de 2025.
CUNA. Lo bueno es que los titiriteros que mecían la cuna en Libre quedaron con buen billete y, seguro, contratarán al abogado del diablo y su séquito de demonios para que defiendan a sus achichincles del Congreso.
CRUZ. Con solo ese “decreto” que “aprobaron” en enero nueve diputados de Libre, mediante el cual le pusieron cruz y calavera a la declaratoria oficial del CNE y decretaron el voto por voto, tienen para que los manden al Pozo o a Támara.
TACO. Ojalá y no sea puro show y otra burla al pueblo, como cuando el juicio de los chequesol, que la tal Isis Cuéllar se dio el taco de llegar solo una vez a la Corte y, de allí para allá, no volvió a asomar el cacho.
CÁRCEL. Que no vayan solo a pasear a la Corte y, luego de un mediático juicio oral y público, queden más libres que el viento. Esos señores y señoras deben pagar con cárcel todo el daño que hicieron.
27. Con ese decreto espurio le dieron golpe al nuevo gobierno y, averigüen, por muchísimo menos que eso Bolsonaro padre está condenado a 27 años de cárcel en Brasil.
CNDS. El Tommy va súper en serio con lo del Cecot catracho y, como la cosa es friendo y comiendo, ya ayer tuvo misa con el CNDS para finiquitar el proyecto.
EDAD. Para no hacerse bolas con debates sobre la reducción de la edad punible o la condena de menores como adultos, los abogados Kennet Madrid y Fernando González proponen la figura de la “emancipación” como la mejor medida.
MARCO. El diputado Marco Paz revela que ya hay consecuencias por la declaratoria de guerra a los criminales y que han recibido amenazas a muerte.
GOLPE. Ya vieron, nada menos que 100 millones despilfarró Libre en su desgobierno, en la edición del pasquín aquel sobre el mentado “golpe de estado”.
EQUIPO. ¡Ahhh! y en la Secretaría de Educación desapareció un equipo de grabación y radio que costó 24 millones. Que le pregunten al del arete.
ENEE. Avisa la ASJ que la ENEE apenas ha ejecutado una de 42 medidas para ordenar la casa y salir de la quiebra.
QUINTÍN. El valiente Quintin lanzará hoy la casa por la ventana, en sus dominios cholutecanos, con la celebración de sus ticinco y sus elotes locos.