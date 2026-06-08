Esos del IHTT creen que le hacen un favor al “papi” con el relajo de Uber e InDriver

UBER. Hombre, esos del IHTT no le están haciendo ningún favor al “papi” con ese relajo que le han armado con los Uber y los InDriver. La “people” los usa por tanto asalto y el mal servicio de los taxis ruleteros. Lo que deben hacer, en todo caso, es regularlos.

CLAVO. Adivinen a qué conocido exalcalde no tarda en reventarle un gran clavo porque resulta que le dieron 170 millones para un proyecto habitacional dirigido a damnificados de las lluvias y no hizo nada, pero, a la hora de la hora, solo devolvió 60 millones. ¿Y los otros 110 millones? Ummmm...

BARBIE. Quien mira a Johelito Zelaya, encaramado en un burro cuando era regidor en Reitoca, pero la barbie fiscal asegura que la citó en un hotel. Y, para qué creen ustedes que la citó allí.

REGRESO. El Tommy reafirma que, aunque a aquellos que dijimos no les guste, los militares van de regreso a las calles a echarle la segunda a la chepa y devolverle la seguridad a la “people”.

KEIKO. Al igual que a Abelardo en la primera vuelta, el Tommy madrugó ayer a darle la bendición a la Keiko contra el delfín del viejo del sombrerón peruano, que allá sigue en el mamo, por golpista.

FIRMES. El “papi” también le echó la bendición, pero a Abelardo, que tiene la misión de frenar al candidato de Petro y evitar que la pobre Colombia se termine de ir al abismo con los Z de M...“Firmes por la patria”, le mandó a decir.

CMH. Por si alguien todavía tiene dudas de que eso del CMH es político, ya está instalada la mesa de diálogo, con la participación del propio presidente Asfura, pero Samuel Santos -excandidato a diputado de Libre- seguirá hoy con el paro. ¡Ahhh! y con las tomas de bulevares.

HISTORIA. La mismita historia de Bolivia, con los colectivos indígenas del tal Evo, y de la “ladrona de América”, la Cristina, con los sindicatos de la CGT argentinos. Con esos grupos de choque chantajean a los gobiernos de la derecha.

TERROR. Así imponen el terror y el chantaje y nadie se atreve a impulsar una iniciativa ciudadana para pedir al Congreso la eliminación de esos estatutos. La Constitución dice que todos “somos iguales” y no permite clases privilegiadas.

BAZAR. Le tronó el Bazar del Sábado organizado y patrocinado por Gonzalo Fournier, el embajador de la Unión Europea a quien Xiomara y el farsante de Quique Reina nunca le quisieron recibir las credenciales. Emprendedores y capitalinos andan contentos y piden que se repita.