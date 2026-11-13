Ese puente de Mateo no sale de una papada y ya tiene otro desperfecto

LISOS. La bulla es que el ministro de Educación ya dio la orden de que no aplacen a nadie y que todos los cipotes pasen lisos al siguiente grado. Ka...je...ji...jo...ju

JEFE. Prudente y respetuosa respuesta del Tommy, desde su posición de jefe del Poder Legislativo, al comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

ORDEN. Ahora, que le deba parar bola a toda esa perorata sobre tratados, convenciones y otras hierbas, esos son otros cinco pesos. Que levante la mano quien crea que el vecino habría puesto orden si le hubiera hecho caso a esa burocracia inútil de la ONU.

MIGAS. Adivinen quien controla y manipula -desde hace años- esos órganos de la ONU y de la OEA sobre derechos humanos. Son los mismos que en el poder hacen migas con el crimen organizado y la delincuencia común y jamás han movido un dedo por los derechos de las víctimas.

MATEO. La de nunca acabar con el puente hacia Mateo. Ahora aparecen nuevas fisuras y, de remate, se confirma que está mal diseñado. Vale que Juan Diego, aunque la “people” se moleste, lo cerró, porque si no, ya le habría caído de sombrero quién sabe a cuántos.

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BASES. Será cierto que la ministra de los anteojitos está en alas de cucaracha, porque resulta que no ha tocado a los refundidores ni con el pétalo de un clavel, y las bases azulejas andan maleadas. ¿Verdad, Meches?

SEVILLA. La bulla entre algunos conspicuos de la estrella solitaria es que CL ya es historia y que hasta los cuadros que dejó ya pasaron a “mejor vida”. Con razón dicen que, el que se va para Sevilla, pierde la silla.

KORIUN. Que alguien me explique, por favor, pide Jorge Cálix, cómo es posible que la estafa piramidal de Koriun se haya ejecutado sin la participación de funcionarios del gobierno de Libre. Es pa...el mamo que van, papa...

TRUMP. Hombre, tiene razón Trump de amenazar a la Sheinbaum con duplicarle los aranceles, si su gobierno no hace nada -como tampoco lo hacía AMLO, su “mesías”- por frenar las caravanas.

MIGRAR. Es como que por Honduras pasara una caravana de chapines indocumentados, rumbo a Nicaragua o Costa Rica y que aquí, con el cuento de que el “derecho a migrar es un derecho humano”, no hicieran nada. Todo derecho tiene sus reglas y sus límites. Y sus obligaciones.

NICARAGUA. Hoy temprano juega la H en EAU y, a lo mejor, gane. Estos son pelis para ganar partidos de mentira, porque, en los de verdad no le ganan ni a Nicaragua.