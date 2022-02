Los maestros -sobre todo las maestras- andan virulentas, por no decir encachimbadas con el Sponda, porque les dijo “cachurecas”. Le contestan que desde 2009 son más libres que él, que solo ha sido un vividor de los colegios magisteriales.El olanchano cuestiona que el Juanca y compañía no tienen altura moral para hablar de impunidad en estas honduras, si son los principales responsables de muchos atracos en Honduras. ¿Estáis oyendo, Urtecho?La bulla es que el también olanchano Humberto Meza sería el nuevo gerente de la ENEE. Vale aclarar que el hombre es técnico de la estatal desde hace 15 años.Avisa Beatriz y el retrato que se contagió con covid, pero que, si aun así las bases de Libre la aclaman para que se presente al hemiciclo, no hay problema.Marco Eliud mandó a decir anoche que el acuerdo ya estaba a punto de salir del horno, bien calientito, y que solo era cuestión de horas. Sería.Preocupado el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los arrebatos, tipo Calígula, de los redondos, que no están dejando títere con cabeza.De seguir así las cosas, comentan en esas redes, vea y la otra semana no se vuelen al papa Francisco y nombren a Pedro Joaquín -el de la boina- como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas.Los diputados anticorrupción del PSH todavía no dicen pío sobre el mentado “pacto de impunidad” -excepto Suyapita y Ligia- y la casaca es que están en “misa” analizando la cosa.Le sigue lloviendo duro y parejo a los redondos, por el tal “pacto de impunidad”, y hasta la resignada bailarina ya salió a decir que jamás de los jamases lo apoyará. Nunca, chele...¡Ahhh! y a propósito de cheles, Omar Menjívar, exfiscal, vicealcalde electo en SPS y furibundo miembro de Libre, le pide a los redondos y a los raselitos que ya dejen de aprobar decretos mientras no se arregle el desmadre.Congreso, dice Menjívar, se debe abstener de aprobar nada, “en tanto no se revuelva la innegable crisis institucional que vive”. Pero, parece que no se oye, padre...Para que vean ustedes cómo Xiomara Castro está bien parada con el imperio, que Kamala le dejó sus suburban blindadas, full mikis, para que ande bien protegida.. Cada carrito está valorado en 200 mil verdecitos y ya tienen el respectivo escudo de Honduras. Qué bien.