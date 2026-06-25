Tiene valor doña Moncha en pedir salvar la ENEE, la que ayudó a quebrar

SOLTAR. Que suelte el Partido Nacional y se lo dé al Tommy o a quien él quiera, le aconseja Pepe Lobo al “papi”. Recuerda que eso hicieron Ricardo Maduro y él porque un presidente no puede -ni debe- estar en las dos cosas.

SEDE. El exhombre de El Chimbo lamenta que en la sede del PN hasta asustan por tanto abandono, cuando debería estar activa y con atención 24/7 a las bases azulejas.

LOARQUE. Juan Diego visitó la zona de la tragedia, en Loarque, y ha prometido trabajar de la mano con Copeco y el Codem para supervisar todo tipo de construcciones aledañas a cerros vulnerables a derrumbes.

SARTÉN. La salita aquella ordena respetar el principio de representación proporcional en el CCEPL, lo cual le dará vuelta a calcetín a la correlación de fuerzas

-actualmente a favor de Nasralla gracias a un arreglo con ME- y el Pollo, JC y YR ahora tendrán la sartén por el mango.

PLENO. La gran jodida es que el fallo de la Corte tiene que ser ratificado por el TJE y, como no hay pleno, quién sabe. El CN eligió a “voz de muerto”, pero todavía falta llenar la vacante de MM, así es que, sepa Judas cuándo volverá el quórum.

VIENTO. El Tommy y compañía le dieron viento a una disposición transitoria, otorgándole facultades a los actuales del CNE y TJE, pero solo para asuntos administrativos, no jurisdiccionales.

CONTROL. Al menos el Pollo por fin podrá volver a sesionar y a tener el control del partido. Lo anterior significa que el CCEPL tendrá la mayoría para contarle las costillas por dentro y por fuera al excandidato del partido y compañía.

BUS. El Pollo anda tan feliz por el fallo, que ayer lo columbraron hasta cantando dentro de un bus: “Al chofer no se le para...al chofer no se le para...no se le para el motor”. Ja...je...ji...jo...ju...

QUIEBRA. Hombre, tiene su valor la Moncha de salir en conferencia de prensa, con un anuncio de “salvemos la ENEE” cuando ella, que era la mandamás de la empresa a través del tal Erick, es la principal responsable de su quiebra.

MORAL. Marvin Ponce manda a decir que Libre no tiene ninguna autoridad moral ni siquiera para opinar sobre la ENEE, “pior” proponer “soluciones”, cuando tuvieron cuatro años para sanar el enfermo y nunca lo hicieron.

ORGULLO. En otras arenas, ¿ya vieron el papelazo que está haciendo el pitapitos catracho en aquellos lados del Mundial? La FIFA ya le asignó el tercer partido y nada menos que en el encuentro del astro luso, aunque de cuarto árbitro, pero, ya quisieran muchos...