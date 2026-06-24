Juan Fernando Lobo rompe el silencio y anuncia homenaje a la chef Sandra Díaz del Valle: "Te voy a amar por siempre"

El presentador Juan Fernando Lobo rompió el silencio que mantenía por la muerte de su pareja, la reconocida chef Sandra Díaz del Valle, quien falleció el pasado 10 de junio, conmocionando al país. En su pronunciamiento, Lobo anunció un homenaje televisivo para honrar su memoria. ¿Dónde y cuándo se transmitirá? A continuación los detalles.
A través de un video compartido en redes sociales, el presentador invitó a la población a sintonizar el programa especial "La Receta del Amor", espacio que compartía junto a Díaz del Valle, durante el próximo sábado 11 y domingo 12 de julio en punto de las 7:00 de la noche por TNH.
"Quiero que recordemos a Chef Sandra, la más hermosa, la más talentosa, la más maravillosa y la más amorosa. Te amo, mi amor, y te voy a amar por siempre", expresó el presentador y exdiputado.
"El homenaje que se merece Chef Sandra, y para que la recordemos como ella se lo merece. Les espero, muchas gracias", concluyó Lobo, también conocido como "Juanfer".
La chef y presentadora falleció el pasado miércoles 10 de junio, justo el día en que cumplía su cumpleaños número 46, en un hecho que conmocionó a todo el país y que continúa bajo investigación judicial.
Según las declaraciones de Lobo y los reportes preliminares, Sandra acudió a una clínica privada debido a un fuerte dolor y rigidez en el cuello, molestias en la nuca y en la espalda.
El reporte indica que en el centro médico recibió una inyección en la nuca y otros medicamentos. Tras la aplicación de los fármacos, la chef manifestó sentir como electricidad en el cuerpo y colapsó.
El informe de la clínica refiere que el personal le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladada de emergencia hacia el Hospital Escuela, donde los médicos informaron que ingresó sin signos vitales. Su muerte se confirmó oficialmente a las 4:30 de la tarde.
A raíz de la muerte de Sandra, el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, abrió junto a la Dirección Policial de Investigaciones un expediente bajo la sospecha de homicidio imprudente.
De su lado, el médico que atendió a la chef identificado como Pablo Cerritos, también rompió el silencio para dar su versión y solicitar a la población en general esperar los resultados oficiales de la autopsia para evitar especulaciones.
Los informes clínicos revelan que la chef se había sometido meses atrás a cirugías estéticas, entre ellas una abdominoplastia y un aumento mamario.
De momento, se esperan los resultados de los nuevos análisis que Medicina Forense le realizó a la querida chef, con la finalidad de esclarecer si los medicamentos que le suministraron fueron los causantes de su muerte.
Los restos mortales de la chef descansan el cementerio Jardines de Paz. Su partida ha sido devastadora para su familia, seres queridos y para todos los hondureños que la recuerdan por sus recetas.
Mientras las investigaciones continúan, el homenaje anunciado por Juan Fernando Lobo se perfila como un espacio bonito a través del cual se recordará el legado de la chef Sandra.