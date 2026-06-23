Nació sin brazos ni piernas y hoy es una estrella del maquillaje en TikTok: Briel Adams-Wheatley

Briel Adams-Wheatley es una mujer trans de 26 años, que nació con el síndrome de Hanhart (sin brazoz ni piernas) en Brasil. Fue adoptada desde bebé por una pareja mormona radicada en Salt Lake City, la capital de Utah, en los Estados Unidos, y actualmente es toda una celebridad en redes sociales, ¿por qué? A continuación los detalles.
La popularidad de Briel despegó durante la pandemia por el Covid-19. De acuerdo con medios locales de Estados Unidos, solía dar charlas motivacionales de forma presencial, pero quedaron suspendidas por las restricciones sanitarias, fue entonces cuando decidió mostrar otra de sus pasiones: el maquillaje.
"Me grabé solo desde la cintura para arriba y tuve mucho éxito, pero en los comentarios todos preguntaban por qué no usaba las manos", relató durante una entrevista para la revista People.
Briel comentó que tras el comentario de ese usuario su usuario cambió a Briel Adams-Wheatley "No limbs" (sin extremidades). Además, decidió subir un nuevo video en el que se animó a contar su historia y mostrar lo que tanto había ocultado.
"No siempre me sentí preparada para mostrar que nací sin brazos ni piernas", agregó Briel, quien detalló que cuando nació, los médicos le diagnosticaron a su madre biológica que su bebé padecía del síndrome en mención. Consecuentemente, se declaró como no apta para cuidarla, entregándola en adopción.
Su caso tuvo una amplia repercusión mediática, incluso en los Estados Unidos, donde se postularon finalmente quienes se convertirían en sus padres adoptivos, una pareja que ya criaba a otros 13 hijos.
"Mi familia me inculcó la independencia desde muy chica y eso es algo que agradezco hoy en día", contó Adams, quien trajo a mención el recuerdo de un columpio con soporte que detestaba. "Hasta que al final los médicos dijeron que no había dónde colocar prótesis, y me volví más independiente sin ellas".
Briel también contó que sufrió de bullying en la escuela, pero que rompió con esa cadena cuando se presentó a una audición para el concurso de talentos de la escuela. Simplemente me puse a bailar, así sin más, porque me di cuenta que necesitaba demostrarles a mis compañeros que yo no era solo 'el niño en silla de ruedas'", relató sobre aquel momento. "Una vez que vieron lo que podía hacer, todo cambió", aseguró.
Casi en simultáneo descubrió otra forma de expresarse: el maquillaje. Convenció a sus padres de comprarle productos para sus presentaciones y aprendió a aplicárselos sola. "Me tiraba sobre una toalla para no manchar la alfombra y cada vez que nos mudábamos tenía que buscar una nueva forma de hacerlo", recordó entre risas.
En 2020 conoció a quien el día de hoy es su esposo, Adam, a través de Tinder. "Me entendió desde el primer día. Incluso cuando le dije que quería hacer la transición se puso nervioso al principio, pero enseguida me apoyó cuando le dije: 'Siempre he sido así, solo necesito ser yo misma por completo'", relató.
Adam le construyó un escritorio a medida con accesorios de agarre especiales para que pudiera manipular brochas y productos sin dificultad.
En 2023 decidió compartir su proceso de transición con sus seguidores. "Cuando publiqué un video sobre mi identidad de género como mujer trans, sentí que al fin podía respirar porque ahora el mundo puede ver quién soy de verdad", expresó.
Con el tiempo aprendió a poner distancia emocional frente a las críticas. "Ahora pienso: 'Gracias por sus comentarios, porque me están pagando la vida'", bromeó, en referencia a la monetización que logró tras superar los 222 millones de visualizaciones en TikTok. En Instagram, cuenta con más de un millón de seguidores.
Actualmente, Briel busca capitalizar ese alcance en nuevos proyectos: "Sueño con convertirme en la imagen de una marca de maquillaje y escribir un libro antes de cumplir 30 años", confesó. Recientemente, la figura de redes realizó la renovación de votos con su esposo, causando alegría entres sus seguidores.