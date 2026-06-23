Nació sin brazos ni piernas y hoy es una estrella del maquillaje en TikTok: Briel Adams-Wheatley

Briel también contó que sufrió de bullying en la escuela, pero que rompió con esa cadena cuando se presentó a una audición para el concurso de talentos de la escuela. Simplemente me puse a bailar, así sin más, porque me di cuenta que necesitaba demostrarles a mis compañeros que yo no era solo 'el niño en silla de ruedas'", relató sobre aquel momento. "Una vez que vieron lo que podía hacer, todo cambió", aseguró.