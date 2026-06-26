Como que la Fiscalía va en serio con la tal comisión espuria del Redondo

POSTOR. Dele que dele con la cantaleta de la tal “privatización” de la ENEE, cuestiona el presidente del Congreso, y recuerda que quien comenzó a vender la empresa al mejor postor fue la Ramona. ¡Vaya, jodido!

MÁSTER. Bueno, pero como los ilustres refundidores tienen máster en cinismo, en cuatro años no hicieron nada para salvar la ENEE y sacarla a flote, y hoy se oponen a que otros lo hagan. En otras palabras, estos clientes no hacen ni dejan hacer.

TEMIS. Ya vieron, el MP va en serio contra los ex de la comisión permanente espuria del Redondo y presentó acciones prejudiciales ante los recintos de la diosa Temis, y ya se nombró juez natural en el caso. Fumen, refundidores.

AVIÓN. Pues, hombre, Hilario, a partir de hoy, a subasta el llevado y traído “air force one” catracho, el avión presidencial, así es que, interesados, ya están sabidos.

DEDO. Por cierto, otra de las tantísimas promesas incumplidas de Xiomara y Mel Zelaya, al igual que la CICIH, porque juraron y perjuraron que lo venderían y, en los cuatro años, nunca movieron un dedo para feriarlo.

AMLO. Vea y no lo terminen rifando, como AMLO, ante la falta de compradores. Por suerte, si hay algo con lo que le dan veneno a los catrachos, es con las rifas y sorteos.

PELIS. Bueno, pero como en esas redes son pelis para especular, allí estaban unos chuscos diciendo que hay un exfuncionario que ahora tiene la capacidad de comprar el avioncito. No hallan qué inventar.

PUPILO. Ya vieron la elegancia con la que el pupilo de Petro ha reconocido su derrota y, consecuentemente, la victoria de Abelardo. Igualitos a estos orates de aquí, que ya van cinco meses de la racha, y nada.

ALTURA. Por eso dicen que Libre -junto a su aliado Nasralla y compañía- son la vergüenza, el descrédito, la deshonra y el deshonor de la izquierda de cafetín latinoamericana. El mismo Petro, que fue guerrillero, ya aceptó a regañadientes la derrota, mientras su delfín lo hizo con mucha altura.

POLLO. Le preguntaron al Pollo Contreras por unas declaraciones de la diputada Iroshka de Nasralla y contestó: “Yo siempre que escucho ese nombre, a mí me da como una especie de flatulencias”. Vea y no lo denuncien ante el MP por decir semejante barbaridad.