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Recordado por su labor de bombero: así velan a Félix Núñez, víctima de derrumbe en el anillo periférico

El exbombero y socorrista fue recordado por su vocación de servicio, mientras seres queridos le dan el último adiós tras la tragedia

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 16:52
Recordado por su labor de bombero: así velan a Félix Núñez, víctima de derrumbe en el anillo periférico
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Entre abrazos, lágrimas y un profundo silencio marcado por el dolor, familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a despedir este jueves 25 de junio a Félix Ramón Núñez Flores, una de las tres víctimas mortales que dejó el derrumbe ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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El ambiente durante el velatorio ha estado cargado de tristeza. Quienes llegaron para acompañar a la familia coinciden en recordar a Félix como un hombre dispuesto a servir a los demás, una cualidad que lo distinguió tanto en su vida personal como en su trayectoria de servicio.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Su partida ha conmovido también a quienes compartieron con él durante su paso por el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Hondureña, instituciones en las que prestó servicio como bombero y socorrista, dejando el recuerdo de una persona comprometida con salvar vidas.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Con profundo dolor, sus familiares reciben las muestras de solidaridad de amigos, vecinos y conocidos, quienes han llegado para acompañarlos en uno de los momentos más difíciles que atraviesan tras perder a un ser querido de forma inesperada.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Durante las honras fúnebres, su ermano, el fiscal Javier Núñez Flores recordó que Félix siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesitaba, razón por la que su fallecimiento ha provocado un sentimiento de pesar entre quienes lo conocieron dentro y fuera de su comunidad.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Félix perdió la vida en una tragedia que cambió para siempre el destino de varias familias hondureñas.

Foto: Cortesía
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Su nombre quedó entre las víctimas de un hecho que ha llamado la atención a nivel nacional por la magnitud de lo ocurrido.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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El derrumbe se registró la mañana del martes 23 de junio, cuando una enorme masa de tierra cayó sobre varias bodegas ubicadas entre el Anillo Periférico y el sector de Loarque, provocando además un incendio que complicó las labores de rescate.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
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Los equipos del Cuerpo de Bomberos, junto con otras instituciones de emergencia, trabajaron durante alrededor de 40 horas para recuperar a las personas que permanecían atrapadas entre los escombros. La tragedia cobró la vida de Félix Núñez, Claudia Garay y Karen Girón.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
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Mientras familiares continúan despidiendo a Félix con flores, oraciones y recuerdos, su historia permanece como la de un hombre que dedicó parte de su vida a proteger a otros y que hoy es recordado con el mismo cariño y respeto con el que alguna vez sirvió a la sociedad hondureña.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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