Recordado por su labor de bombero: así velan a Félix Núñez, víctima de derrumbe en el anillo periférico

Entre abrazos, lágrimas y un profundo silencio marcado por el dolor, familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a despedir este jueves 25 de junio a Félix Ramón Núñez Flores, una de las tres víctimas mortales que dejó el derrumbe ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa.
El ambiente durante el velatorio ha estado cargado de tristeza. Quienes llegaron para acompañar a la familia coinciden en recordar a Félix como un hombre dispuesto a servir a los demás, una cualidad que lo distinguió tanto en su vida personal como en su trayectoria de servicio.
Su partida ha conmovido también a quienes compartieron con él durante su paso por el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Hondureña, instituciones en las que prestó servicio como bombero y socorrista, dejando el recuerdo de una persona comprometida con salvar vidas.
Con profundo dolor, sus familiares reciben las muestras de solidaridad de amigos, vecinos y conocidos, quienes han llegado para acompañarlos en uno de los momentos más difíciles que atraviesan tras perder a un ser querido de forma inesperada.
Durante las honras fúnebres, su ermano, el fiscal Javier Núñez Flores recordó que Félix siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesitaba, razón por la que su fallecimiento ha provocado un sentimiento de pesar entre quienes lo conocieron dentro y fuera de su comunidad.
Félix perdió la vida en una tragedia que cambió para siempre el destino de varias familias hondureñas.
Su nombre quedó entre las víctimas de un hecho que ha llamado la atención a nivel nacional por la magnitud de lo ocurrido.
El derrumbe se registró la mañana del martes 23 de junio, cuando una enorme masa de tierra cayó sobre varias bodegas ubicadas entre el Anillo Periférico y el sector de Loarque, provocando además un incendio que complicó las labores de rescate.
Los equipos del Cuerpo de Bomberos, junto con otras instituciones de emergencia, trabajaron durante alrededor de 40 horas para recuperar a las personas que permanecían atrapadas entre los escombros. La tragedia cobró la vida de Félix Núñez, Claudia Garay y Karen Girón.
Mientras familiares continúan despidiendo a Félix con flores, oraciones y recuerdos, su historia permanece como la de un hombre que dedicó parte de su vida a proteger a otros y que hoy es recordado con el mismo cariño y respeto con el que alguna vez sirvió a la sociedad hondureña.