El X de “Papi” sobre la tragedia de Loarque llegó tarde, cuando las víctimas ya tenían hasta novenario

FUERA. La Democracia Cristiana aclara en un comunicado que el señor Godofredo Fajardo, ya no tiene nada que ver con esa institución política, y que el único autorizado a hablar en nombre del partido es el diputado suplente Flavio Nájera.

AYUDA. Hombre, ojalá y la racha se sume a los países que ya han dicho presente, con ayuda a Venezuela. Al cierre ya iban cerca de mil muertos y, para rematar, otra réplica de magnitud 5.4 en la escala de Richter. Hoy por ti, mañana por mí.

BEBÉ. Lo bueno e impresionante son los milagros en el terremoto, un bebé que salió gateando de entre los escombros, adultos mayores, igual, hallados con vida, el rescate de perritos y gatitos, en fin.

X. Por cierto, una vez más se confirma que el equipo presidencial, no le está ayudando al “papi”. Nada les costaba acordarle del X el día de la tragedia en Loarque, no que salió hasta ayer, cuando ya le habían hasta rezado el novenario a las víctimas.

CHARLOT. Avisa Marcela Caro que Mireya acaba de ratificar al hijo de Flores Lanza como cónsul de estas honduras en Charlot, Carolina del Norte. ¿Estáis oyendo, Mercedes?

ITALIA. Pero también, dice Marcela, nombraron en la Dominicana al embajador de Xiomara en Italia. Parece que la familia expresidencial de nuevo le apunta a la bella isla caribeña.

CLAVOS. ¡Vaya, hombre! En Las Lomas por fin le caen a Johelito, solo que no por cómplice de la intentona golpista de Libre, primero al proceso electoral y, luego, a la declaratoria del CNE, sino, por otros clavos que cometió cuando ya le habían dado volantín en el Congreso.

MÁSTER. Bueno, pero como estos clientes tienen máster en cinismo, el mentado Johel reaccionó diciendo que no va a permitir que “privaticen la ENEE”. Ja...je...ji...jo...ju...

TIEMPO. Ya es tiempo que el MP le caiga a todos los refundidores que hicieron micos y pericos, comenzando por Redondo, Johel Zelaya, Roosevelt Hernández, Marlon Ocho, Mario Morazán, en fin.

NUEVE. En la chalana también se deben ir los nueve de la comisión permanente espuria que se inventó el Redondo, con la cual intentó el golpe cuando, según él, anuló la declaratoria y las elecciones con su “decreto” de voto por voto.

PAGUE. Aja y, Xiomara, que, aunque había prometido sancionar y publicar la declaratoria del CNE, corrió a publicar en La Gaceta el decreto espurio del

Redondo. Ya es tiempo que toda esta gente, pague sus delitos, para que los hechos no se repitan. ¡Prohibido olvidar!