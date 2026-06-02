Anuncian los sindicatos magisteriales de Libre van para las calles

BAÚL. Mireya sigue desempolvando el baúl de los recuerdos y dejando desolados los asilos. Está bien que le den chance a la vieja guardia, pero, tampoco abusar. ¿Y la generación de la IA y del nuevo orden mundial?

CHARLOTTE. A propósito de la Cancillería, cómo es posible, “papi”, pero cómo es posible que en Charlotte, Carolina de Norte, sigue en el consulado el hijo de EFL. Sean serios.

ZUMBA. Por fin ha empezado a salir a la luz toda la podredumbre policial, luego que Xiomara y Tavo Sánchez reintegraron a la zumba marumba a los depurados.

BURROS. Los sindicatos magisteriales de Libre anuncian tomas de carreteras para hoy, pese a la mesa de diálogo instalada el domingo. Todos los caminos indican que Mel Zelaya va por el mismo camino de su amigo Evo en Bolivia. Allá el “papi” si no se amarra los burros y los jeans.

PATAS. ¿Vieron al “papi” encaramado en uno de los aviones de combate que acaban de llegar del imperio gracias al Escudo de las Américas? Con tal y no se le ocurra darse un raite y luego salir diciendo -como aquel que dijimos- que anduvo “patas arriba”.

CHUCHO. Hombre, qué terrible esa tragedia en la salida hacia el oriente, con saldo de ocho muertos y varios heridos. Cualquiera diría que solo falta que nos orine un chucho.

IHTT. Por lo menos llegó Juan Diego a apoyar a las familias de las víctimas. Es terrible. Otra vez una volqueta desenfrenada. ¿Y el IHTT?

CIERRAN. Uribe y Paloma, su pupila, cierran filas alrededor de Abelardo, quien dio la gran sorpresa en los comicios colombianos. Ni tosió el candidato de Petronilo.

IGUALES. Bueno, al final estos Z de M...como les dice Milei, son iguales en todos lados y allí salió Petro desconociendo los resultados. Temprano, como todas las encuestas decían que ganaba su candidato, salió echándole flores al proceso. Ja...je...ji...jo...ju...

VIBRAS. Temprano, el domingo, el Tommy salió ungiendo a Abelardo y en el hemiciclo juran que le mandó buenas vibras para que se quedara con la guayaba. A ver la segunda vuelta.

IAIP. Sepa Judas quién -aunque ya se imaginan quiénes pueden ser- ha estado pidiendo información ante el IAIP de los cinco comisionados de la Junta Liquidadora, incluidos nombres, lugares de residencia, con cuánta seguridad caminan, en fin.

HOY. Y esto que hasta hoy saldrá el informe de la Junta Liquidadora que detalla, con pelos y señales, el desmadre del desgobierno de Xiomara en varias instituciones que ya pasaron a “mejor vida”.