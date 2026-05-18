TVS Motor, el tercer fabricante más grande del mundo fortalece su presencia en Honduras junto a Motomundo

Tegucigalpa, Honduras.- Su propuesta para Honduras se articula en dos grandes familias de motocicletas destacándose por su tecnología, diseño, rendimiento y constante innovación dentro de la industria de dos ruedas. La línea Apache representa el ADN racing de la marca: motocicletas inspiradas en las pistas de competencia, pero diseñadas para el uso diario, con modelos que van desde la RTR 160 hasta la RTR 310. Esta familia integra tecnologías avanzadas como conectividad Bluetooth SmartXConnect y sistema A-RT Slipper Clutch, brindando una experiencia de manejo más segura, deportiva e inteligente.

Por su parte, la familia Raider combina estilo, innovación y eficiencia, incorporando características como tablero LCD digital, encendido silencioso, conectividad USB y versiones con pantalla TFT a color e iluminación led, convirtiéndose en una alternativa moderna para quienes buscan una conducción más tecnológica y dinámica. Más allá de sus motocicletas deportivas, TVS ofrece en Honduras una línea completa que incluye modelos de trabajo, automáticas, semi automáticas y tricimotos, respondiendo a las distintas necesidades de movilidad de los hondureños.

Toda esta gama cuenta con garantía de hasta 36 meses y el respaldo de la red de servicio técnico especializado y repuestos de Motomundo a nivel nacional, reafirmando el compromiso con la calidad, confianza y respaldo postventa. Además, los clientes pueden adquirir su motocicleta mediante opciones de financiamiento accesibles a través de Crédito Solvenza, facilitando el acceso a una movilidad moderna y confiable. Adquirir una TVS en Honduras ya no significa solamente comprar una motocicleta. También representa el ingreso a una comunidad de motociclistas que comparten pasión, experiencias y beneficios exclusivos.

Los propietarios de modelos Apache y Raider tienen acceso a Tribu TVS, la versión hondureña del Apache Owners Group (AOG), el programa oficial de propietarios TVS presente en Latinoamérica. Al comprar una motocicleta TVS en Motomundo, los clientes pueden formar parte de esta comunidad que ofrece rodadas organizadas, beneficios especiales, descuentos en mantenimiento y accesorios, concursos exclusivos y un sistema de niveles que premia la participación.

TVS cuenta con el acompañamiento de Dani Ruedas, el asistente digital que guía a los nuevos integrantes desde el proceso de registro hasta su primera rodada oficial. La primera en Honduras se llevó a cabo el 17 de mayo.