Shell expande su presencia en Cortés con la apertura de una moderna estación en Villanueva

La nueva estación Shell Gracias a Dios se integra a la red nacional con el objetivo de ofrecer combustibles de clase mundial y un servicio al cliente diferenciado. Ubicada estratégicamente en Villanueva, la instalación está diseñada para atender las necesidades de movilidad de la zona con un horario extendido de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Durante el evento de inauguración, Paola Padilla, Marketing Manager de Shell Honduras, resaltó que esta apertura es un reflejo del esfuerzo por llevar tecnología y respaldo a más regiones del país. La marca busca no solo vender combustible, sino convertirse en un aliado del desarrollo económico local mediante la generación de empleo y la mejora de la cobertura.

La oferta tecnológica de la estación destaca por la disponibilidad de carburantes de alto desempeño como Shell V-Power y Shell FuelSave. Estos productos están formulados específicamente para limpiar y proteger las piezas críticas del motor, lo que se traduce en una mayor eficiencia y un ahorro significativo de combustible para los usuarios. Por su parte, José Miguel Hernández, responsable de la estación, enfatizó la vocación de servicio que caracteriza a su equipo de trabajo. Hernández invitó a la comunidad local a visitar las instalaciones y experimentar una atención de primer nivel, asegurando que la estación está preparada para recibir a los conductores en un ambiente acogedor y profesional.