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Shell expande su presencia en Cortés con la apertura de una moderna estación en Villanueva

En el marco de esta apertura, se celebró el sorteo de la promoción “Siente la Fórmula”, premiando a tres clientes con un viaje exclusivo. Los ganadores disfrutarán de una experiencia VIP en el Gran Premio de Barcelona durante el mes de junio.

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 16:38
Shell expande su presencia en Cortés con la apertura de una moderna estación en Villanueva

Shell consolida su estrategia de crecimiento nacional con la inauguración de la estación “Gracias a Dios” en Villanueva, Cortés. Este nuevo punto de servicio reafirma el compromiso de la marca con la excelencia y la innovación en el mercado hondureño.

La nueva estación Shell Gracias a Dios se integra a la red nacional con el objetivo de ofrecer combustibles de clase mundial y un servicio al cliente diferenciado. Ubicada estratégicamente en Villanueva, la instalación está diseñada para atender las necesidades de movilidad de la zona con un horario extendido de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Durante el evento de inauguración, Paola Padilla, Marketing Manager de Shell Honduras, resaltó que esta apertura es un reflejo del esfuerzo por llevar tecnología y respaldo a más regiones del país. La marca busca no solo vender combustible, sino convertirse en un aliado del desarrollo económico local mediante la generación de empleo y la mejora de la cobertura.

Shell expande su presencia en Cortés con la apertura de una moderna estación en Villanueva

La oferta tecnológica de la estación destaca por la disponibilidad de carburantes de alto desempeño como Shell V-Power y Shell FuelSave. Estos productos están formulados específicamente para limpiar y proteger las piezas críticas del motor, lo que se traduce en una mayor eficiencia y un ahorro significativo de combustible para los usuarios.

Por su parte, José Miguel Hernández, responsable de la estación, enfatizó la vocación de servicio que caracteriza a su equipo de trabajo. Hernández invitó a la comunidad local a visitar las instalaciones y experimentar una atención de primer nivel, asegurando que la estación está preparada para recibir a los conductores en un ambiente acogedor y profesional.

Shell expande su presencia en Cortés con la apertura de una moderna estación en Villanueva

El evento también sirvió como escenario para el cierre de la campaña “Siente la Fórmula”, gestionada a través de la aplicación de lealtad Shell GO+. Gracias a sus consumos en estaciones y tiendas Shell Select, los usuarios participaron por la oportunidad única de asistir a uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo mundial en España.

Los afortunados ganadores, originarios de Villanueva, La Ceiba y Comayagua, recibirán un paquete completo que incluye acceso a las prácticas, clasificación y la carrera final del GP de Barcelona. Con estas iniciativas, Shell demuestra que su visión en Honduras va más allá del servicio tradicional, integrando beneficios exclusivos y experiencias internacionales para sus clientes.

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Redacción web
Juan F. Sánchez

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