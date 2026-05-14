Banco CUSCATLAN lanza la campaña “Sueña y Ahorra” para premiar el hábito financiero de los hondureños

En el marco de una temporada cargada de emoción deportiva, la institución financiera busca que cada depósito se convierta en una jugada ganadora para el futuro de sus usuarios. Bajo el lema “Sueña y Ahorra”, se pretende que el ahorro no sea solo una obligación, sino una celebración de cada avance financiero. La campaña, que inició oficialmente el 11 de mayo de 2026 en Tegucigalpa, invita a todos los hondureños a ponerse la “camiseta del ahorro” para alcanzar sus sueños. El incentivo principal de esta promoción es el sorteo de 25 Smart TV de 58 pulgadas, ideales para disfrutar de los grandes encuentros deportivos desde la comodidad del hogar.





Para participar, la mecánica es sumamente sencilla y accesible para todo el público que desee fortalecer sus finanzas personales. Los clientes acumularán un boleto electrónico por cada L1,000 que depositen en sus cuentas de ahorro existentes o al abrir una cuenta nueva durante el periodo de vigencia. Ángel Villanueva, Jefe de Productos Pasivos y Remesas de Banco CUSCATLAN Honduras, destacó que la entidad cree firmemente que cada meta comienza con una buena jugada. El ejecutivo enfatizó que la plataforma busca motivar a las personas a ver sus depósitos como un paso firme hacia el cumplimiento de sus objetivos individuales.

Para participar, la mecánica es sumamente sencilla y accesible para todo el público que desee fortalecer sus finanzas personales. Los clientes acumularán un boleto electrónico por cada L1,000 que depositen en sus cuentas de ahorro existentes o al abrir una cuenta nueva durante el periodo de vigencia. Ángel Villanueva, Jefe de Productos Pasivos y Remesas de Banco CUSCATLAN Honduras, destacó que la entidad cree firmemente que cada meta comienza con una buena jugada. El ejecutivo enfatizó que la plataforma busca motivar a las personas a ver sus depósitos como un paso firme hacia el cumplimiento de sus objetivos individuales.





La promoción estará disponible por tiempo limitado, cerrando su ciclo de participación el próximo 30 de junio de 2026. Esto otorga a los usuarios varias semanas para incrementar sus saldos y, en consecuencia, aumentar significativamente sus probabilidades de ganar uno de los televisores en juego. Los interesados pueden realizar sus gestiones a través de las diversas agencias de Banco CUSCATLAN a nivel nacional, así como mediante sus canales digitales y Call Center. Con este tipo de acciones, la institución reafirma su compromiso de brindar soluciones cercanas y simples que impulsen el bienestar económico de la población hondureña.