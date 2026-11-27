La tercera edición del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) Honduras 2026 ha vuelto a destacar la gestión integral de Nestlé Hondureña, situándola dentro del exclusivo grupo de las diez organizaciones más admiradas del territorio nacional. En esta entrega, la empresa no solo reafirmó su liderazgo indiscutible al conquistar la primera posición en el ranking sectorial de Empresas de Alimentos, sino que también aseguró el cuarto lugar en la clasificación general de Merco Responsabilidad ESG y el sexto puesto en Merco Empresas. Este doble reconocimiento valida una estrategia corporativa que equilibra la excelencia operativa con un profundo compromiso ambiental, social y de gobernanza. El estudio de MERCO, considerado uno de los referentes más rigurosos en Iberoamérica, emplea una metodología multistakeholder que analiza el desempeño empresarial desde múltiples ópticas. Para la edición 2026 en Honduras, la evaluación integró cinco perspectivas distintas, 13 fuentes de información y un total de 1,344 encuestas.

Más allá de las cifras, el posicionamiento responde a una filosofía de trabajo de largo plazo que busca dejar una huella positiva en cada comunidad donde opera la marca. “En Nestlé creemos que la reputación se construye a través de acciones coherentes y compromisos que se mantienen en el tiempo. Estos reconocimientos nos motivan a continuar trabajando con responsabilidad, transparencia y propósito, generando valor compartido y contribuyendo al bienestar de las personas y al desarrollo sostenible de Honduras”, afirmó Lynda Marín, Especialista de Asuntos Públicos de Nestlé Hondureña. El logro cobra una relevancia especial en el marco del 160 aniversario de Nestlé a nivel mundial, un hito que conmemora siglo y medio de innovación continua y evolución enfocada en mejorar la calidad de vida. En el contexto local, este legado se traduce en más de 63 años de presencia ininterrumpida en Honduras, tiempo durante el cual la empresa ha acompañado a diversas generaciones de consumidores mientras impulsa motores clave para la economía y el progreso social del país.