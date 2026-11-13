Nestlé alcanza 12 años consecutivos como Empresa Socialmente Responsable en el marco de su 160 aniversario global

Por duodécimo año consecutivo, Nestlé Hondureña ha sido galardonada con el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una distinción otorgada por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE). Esta distinción se obtiene tras superar una rigurosa evaluación basada en la Metodología de RSE de FUNDAHRSE, la cual se encuentra alineada con los estándares de la norma internacional ISO 26000: Guía de Responsabilidad Social. Con este logro, la organización ratifica su compromiso permanente con el desarrollo económico sostenible y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus colaboradores y de la sociedad hondureña. Este reconocimiento adquiere un simbolismo especial este año, ya que Nestlé conmemora 160 años de historia y trayectoria a nivel mundial, marcada por la innovación y la contribución a un futuro más saludable. En el ámbito local, este legado se traduce en más de 63 años de presencia ininterrumpida en Honduras, tiempo durante el cual la empresa ha acompañado a múltiples generaciones de familias y ha fomentado oportunidades de progreso. Al respecto, Huáscar Beltré, Director para Nestlé Centroamérica – Clúster Central (Costa Rica, Nicaragua y Honduras), destacó que este galardón demuestra la convicción de la empresa por seguir generando valor compartido y contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde opera.

El éxito de la gestión responsable de Nestlé Hondureña se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales que fueron evaluados de manera positiva por FUNDAHRSE: Personas y Familias, Comunidades, Planeta y Operaciones. En el eje de Personas y Familias, la compañía promueve estilos de vida saludables mediante la nutrición, la hidratación y programas de bienestar integral para sus equipos de trabajo. Por su parte, el pilar de Operaciones garantiza una estricta ética empresarial, el respeto a los derechos humanos y laborales, y la máxima calidad a lo largo de toda su cadena de valor, desde el campo hasta la mesa del consumidor. En su proyección hacia las comunidades y el desarrollo económico local, Nestlé lidera programas de alto impacto enfocados en la juventud y la caficultura. A través de la iniciativa “Jóvenes Caficultores”, se ha logrado capacitar a más de 66,000 jóvenes en 21 países en áreas como agricultura, liderazgo, derechos humanos y empoderamiento económico femenino. Asimismo, mediante su Aula Móvil, la compañía ha formado a más de 20,000 personas en técnicas de barismo y catación a lo largo de 75 municipios en 13 departamentos de Honduras, complementando estos esfuerzos con asistencia técnica en agricultura regenerativa para 5,600 productores de café.