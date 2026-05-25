Jetstereo renueva su tienda en Plaza Miraflores junto a la experiencia de compra

Jetstereo, la reconocida marca hondureña experta en innovación y tecnología, ha dado a conocer la renovación de su tienda Jetstereo Express ubicada en Plaza Miraflores. Este proyecto forma parte de una estrategia integral diseñada para mejorar la experiencia de compra de sus usuarios a través de espacios más modernos y funcionales. La renovada sucursal, situada en el primer nivel del centro comercial, ha sido diseñada pensando en la comodidad del cliente. Sus instalaciones ahora cuentan con áreas optimizadas que permiten una atención más cercana y personalizada, enfocada en brindar asesoría experta en mantenimiento, instalación y soporte postventa para diversas categorías de productos.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la ampliación significativa de las zonas de exhibición. Los visitantes ahora pueden explorar con mayor libertad una amplia gama de televisores, celulares y otros dispositivos tecnológicos, contando con la oportunidad de interactuar directamente con la oferta de productos en un solo espacio. Un elemento innovador de esta remodelación es la incorporación de un nuevo kiosco virtual. Esta herramienta digital permite a los clientes acceder de manera ágil al catálogo completo de línea blanca, facilitando la compra de artículos esenciales como refrigeradoras, estufas, lavadoras y aires acondicionados.