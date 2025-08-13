Finsol recibe financiamiento de Locfund Next para fortalecer la micro y pequeña empresa en Honduras

Financiera Solidaria S.A. (Finsol) ha obtenido un financiamiento por $3 millones de parte de Locfund Next, el cual es un fondo internacional de inversión administrado por BIM Ltd., especializado en el fortalecimiento de instituciones financieras en América Latina y el Caribe.

Este nuevo financiamiento permitirá a Finsol ampliar su capacidad de otorgamiento de créditos y otros productos financieros inclusivos en sectores tradicionalmente desatendidos, fortaleciendo su misión de brindar acceso a servicios financieros sostenibles para micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y sectores productivos de la economía hondureña.

“Este respaldo de Locfund representa un voto de confianza en nuestra solidez financiera, modelo de negocio y en nuestro impacto social”, comentó Francisco Madrid, CEO de Financiera Solidaria.

“Con estos fondos, podremos expandir nuestras operaciones, innovar en productos y seguir construyendo oportunidades para quienes más lo necesitan”, expresó Madrid.

Locfund, conocido por su enfoque en financiamiento responsable y su compromiso con el desarrollo económico regional, ha destacado la trayectoria y la proyección de Financiera Solidaria S.A. como factores clave para esta alianza.