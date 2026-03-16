Campo Pagado: Comunicado público y alerta sobre derechos de dominio pleno

Tegucigalpa, Honduras-. Las sociedades INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V. e INVERSIONES AGROINDUSTRIALES, S. DE R.L., a la opinión pública, autoridades y terceros interesados, comunican lo siguiente:

1. Que las referidas sociedades son las legítimas propietarias de terrenos ubicados en el Sitio conocido como EL RINCÓN en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, los cuales cuentan con los títulos de propiedad y todos sus antecedentes de legítimos propietarios, debidamente inscritos en el Instituto de la Propiedad siendo siempre de NATURALEZA PRIVADA.

2. Que el 14 de enero del 2026 el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) emitió en forma ilegal, TITULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO a favor de la COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA CERRO ESCONDIDO LIMITADA (COPACCEL) argumentado que es de NATURALEZA JURÍDICA FISCAL, respecto de un terreno con un área de 642.36 Mz, con coordenadas que coinciden o podrían coincidir total o parcialmente con las propiedades de NATURALEZA PRIVADA tituladas a favor de las sociedades mercantiles antes mencionadas en DOMINIO PLENO, más toda la propiedad de sus antecesores dueños.

3. Las sociedades propietarias rechazan cualquier afectación o adjudicación sobre sus propiedades privadas y en este momento han iniciado los procesos legales correspondientes para el esclarecimiento y protección de sus derechos de propiedad garantizados por la Constitución de la República y la legislación vigente.

4. En consecuencia, se advierte a cualquier persona natural o jurídica que se abstenga de realizar actos de ocupación, negociación, arrendamiento, venta, promesa de venta, transferencia, explotación o cualquier otro acto de disposición o aprovechamiento sobre dichos terrenos y con cualquier persona que represente a la COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA CERRO ESCONDIDO LIMITADA (COPACCEL), ya que pondrá en peligro y riesgo su patrimonio económico, hasta que la situación jurídica sea debidamente aclarada por las autoridades competentes.

5. Las sociedades comparecientes reiteran su compromiso con el respeto al Estado de Derecho y con la solución de cualquier controversia mediante los mecanismos legales establecidos.

6. Se advierte que cualquier acto realizado sobre dichos terrenos sin la debida claridad jurídica podrá generar las responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan conforme a la ley.

El presente comunicado se emite con el propósito de informar y prevenir a terceros respecto de la existencia de una controversia jurídica sobre la titularidad de los terrenos antes referidos.

Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, 12 de marzo del 2026.

INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V.INVERSIONES AGROINDUSTRIALES, S. DE R.L.