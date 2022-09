Banco Atlántida es reconocido por la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation – IFC) y el SME Finance Forum

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Banco Atlántida fue nombrado ganador Plata en la categoría SME Financier of the Year LAC (Financiador Pyme del Año) en los Premios Global SME Finance Forum 2022 el 21 de septiembre.

Los Premios Globales de Finanzas para Pymes (Global SME Finance Awards) organizados por IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, el SME Finance Forum y respaldados por la Alianza Global para la Inclusión Financiera (GPFI), celebran los logros sobresalientes de las instituciones financieras y las empresas fintech en la entrega de productos y servicios excepcionales a sus clientes pyme.

Lanzados en 2018 y ahora en su quinto año, los Global SME Finance Awards recopilan las prácticas efectivas y exitosas de los financieros, destacando los productos y servicios innovadores para los clientes del segmento pyme que han logrado resultados impresionantes en la expansión de las finanzas y las instituciones que emprenden esos esfuerzos.

Matthew Gamser, CEO del SME Finance Forum, dijo: “En este año se ha visto el mayor campo de aplicantes, a medida que nos expandimos a una quinta categoría de premios en el área importante de la financiación verde para las pyme. Tenemos más países, con más productos y enfoques financieros que nunca. Fue una tarea difícil para los casi 100 jueces, a quienes agradecemos profundamente por su juicio experto, informado e imparcial sobre quién merecía cada reconocimiento”.

En este quinto año de la competencia, los participantes continuaron demostrando la resiliencia y la innovación en todas las categorías, desde el trabajo continuo de servir a las pyme en la categoría de Financiador del Año para Pymes, hasta las instituciones que canalizan las Directrices para Inversores Responsables (Responsible Investor Guidelines) en el Innovador Digital del Año, hasta los enfoques creativos y holísticos en la categoría de Mejor Financiador para Mujeres Empresarias (Best Financier for Women Entrepreneurs), la cual se organiza cada año en asociación con la Iniciativa de Banca sobre la Mujer (Banking on Women Initiative) de la IFC.

Magda Bianco, copresidenta de GPFI, dijo: “La Alianza Global para la Inclusión Financiera del G20 da la bienvenida a esta última ronda de los Global SME Finance Awards, que, junto con nuestra nueva base de datos sobre Innovaciones Financieras digitales para Pymes, está ayudando a crear conciencia sobre todas las nuevas posibilidades que ofrece la digitalización para mejorar el acceso de las pequeñas empresas a la financiación”.

Bianco agregó: “Estoy muy impresionada con la cantidad de estas iniciativas de financiación de pymes que se están llevando a cabo en los países más pobres del mundo y en zonas frágiles y afectadas por conflictos. Felicito a todos los ganadores, a todas las menciones honoríficas y a todos los que se postularon; y realmente los aliento a compartir su gran trabajo en nuestra base de datos.”

Para obtener una lista completa de los ganadores en cada categoría y menciones honoríficas, visite el sitio web de los Global SME Finance Awards 2022.

Acerca del Foro de Finanzas para Pymes

El SME Finance Forum trabaja para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. El Foro opera una red global de membresía que reúne a instituciones financieras, compañías de tecnología e instituciones financieras de desarrollo para compartir conocimientos, estimular la innovación y promover el crecimiento de las pymes. Establecido en 2012 por la Alianza Global para la Inclusión Financiera del G20 (Global Partnership for Financial Inclusion), el SME Finance Forum es administrado por IFC. Para obtener más información, visite http://www.smefinanceforum.org

Acerca del Foro Mundial de Finanzas para Pymes (Global SME Finance Forum) 2022

La digitalización transforma las empresas, reduce los costos, automatiza los procesos y reduce la dependencia de la mano de obra. En el sector de la industria financiera, ayuda a reducir el alto riesgo tradicionalmente asociado con la financiación de pequeñas empresas, a través de tecnologías como la recopilación de datos en tiempo real y el aprendizaje automático.

En asociación con el Banco Nacional de Camboya, el SME Finance Forum acoge el noveno Global SME Finance Forum. El evento de este año se centró en el poder de la transformación digital en la promoción de finanzas inclusivas, sostenibles y responsables para las mipyme, la columna vertebral de las economías del mundo. Teniendo lugar del 19 al 21 de septiembre en Phnom Penh, Camboya, la conferencia de tres días exploró cómo la digitalización puede promover y acelerar las finanzas verdes, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, mejorar la seguridad de los datos, automatizar los procesos, al tiempo que conduce a una mayor inclusión financiera.