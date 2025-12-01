  1. Inicio
Octavio Pineda: “Es prudente dar la cara” tras resultados electorales

Octavio Pineda afirmó que “es prudente dar la cara” tras los resultados electorales, destacando la importancia de asumir responsabilidades y responder ante la ciudadanía.

  • 01 de diciembre de 2025 a las 13:12
El Heraldo Videos