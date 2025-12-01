Indulto de JOH
Octavio Pineda: “Es prudente dar la cara” tras resultados electorales
Octavio Pineda afirmó que “es prudente dar la cara” tras los resultados electorales, destacando la importancia de asumir responsabilidades y responder ante la ciudadanía.
Cortesía
seguir +
01 de diciembre de 2025 a las 13:12
Videos Honduras
Sin incidentes: el ambiente en el Infop refleja tranquilidad tras las Elecciones Generales 2025
Marbin López
Videos Honduras
Arriban al Infop los primeros envíos de urnas para el conteo de votos tras los comicios de este 30 de noviembre
Marbin López
Videos Honduras
Nasralla festeja resultados iniciales, pero el CNE muestra luego ventaja para Asfura
Cortesía
Videos Honduras
Nacionalistas celebran avances en conteo inicial del CNE
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Celebran triunfo del “Pollo” Contreras en la Escuela Presentación Centeno, San Pedro Sula
El Heraldo
Videos Honduras
Continúa el conteo de votos en la Escuela Leopoldo Aguilar de San Pedro Sula
El Heraldo
Videos Honduras
Elecciones 2025: escrutinio en marcha en el Instituto Cultura Nacional
Kimberly Molina
Videos Honduras
Donald Trump anuncia indulto a Juan Orlando Hernández tras supuesta “trampa” de Biden
Cortesía
Videos Honduras
Cierre de urnas en el San Vicente de Paúl de San Pedro Sula
El Heraldo
Videos Honduras
Inicia conteo de votos en varias JRV de Comayagua a pesar del cierre temprano de centros
El Heraldo
Videos Honduras
Instituto Milla Selva inicia conteo de votos en plena jornada electoral
Yony Bustillo