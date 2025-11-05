  1. Inicio
Asaltante que atacó a delivery en San Pedro Sula había trabajado en el 911

Alias “El Burro”, detenido tras asaltar y disparar a un repartidor en San Pedro Sula, prestó servicios en el Sistema de Emergencias 911 durante la administración anterior, pero fue separado de su cargo tiempo atrás.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 15:44
El Heraldo Videos