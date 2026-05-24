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Motagua vence a Marathón y se corona campeón del Clausura 2026

Motagua derrotó a Marathón y se coronó campeón del torneo Clausura 2026, sumando un nuevo título a su historia deportiva.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 20:05
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