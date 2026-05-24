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“Cumplimos el objetivo”: Droopy Gómez celebra el título del Clausura 2026 con Motagua

“Droopy” celebró la obtención del Clausura 2026 con Motagua y destacó que el plantel logró alcanzar la meta trazada al inicio del torneo.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 21:05
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