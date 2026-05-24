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Denil Maldonado celebra el título de Motagua desde la grada como aficionado
Denil Maldonado vivió la conquista del título de Motagua desde la grada, donde celebró como un aficionado más el campeonato del equipo.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 21:05
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