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Cléver Portillo celebra con la afición tras ganar el Clausura 2026

Clever Portillo celebró junto a la afición tras conquistar el Clausura 2026, compartiendo el festejo por el título obtenido.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 21:05
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