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Jorge Serrano tras victoria del Motagua: "La gloria y honra es para Dios"

Jorge Serrano dedicó el triunfo de Motagua afirmando que “la gloria y honra es para Dios”, tras la victoria en la final.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 21:05
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