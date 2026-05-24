  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Emilio Izaguirre: "Creo que voy a llorar toda la noche de alegría" tras la victoria del Motagua

Emilio Izaguirre expresó su emoción tras el título de Motagua, asegurando que “cree que va a llorar toda la noche de alegría” luego de la victoria del equipo.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 20:05
El Heraldo Videos